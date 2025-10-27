El Huesitos La Vila se coloca segundo en la clasificación de División de Honor

El Huesitos La Vila sumó una nueva victoria en el Pantano que le sitúa segundo en la clasificación de la máxima categoría del rugby español. El equipo que dirige Falu Quirelli derrotó a un Recoletas Burgos que se topó con un rival intenso, acertado y empujado por la afición.

Resumen del partido

Fue un partido brillante del Huesitos La Vila sobre barro tras la lluvia que dificultaba el juego, pero no fue obstáculo para volver a sacar una gran versión. Adelantó Tomás Etxeverry al conjunto local con un ensayo completado posteriormente por un infalible Güemes. El 8-0 inicial cargó de confianza en una primera parte de buen juego que finalizó 15-7 tras otro ensayo de Montoya. La afición disfrutaba de un encuentro hasta el momento igualado.

Tras el descanso, “Oveja” Demergasso, MVP del partido, anota un ensayo completado por Güemes que puso la primera ventaja importante para el Huesitos, que pasó a dominar el encuentro con solvencia. El Burgos recortó en los últimos instantes pero la victoria ya se festejaba en un Pantano con cada vez más asistencia de público.

Valoración

Falu mostró su satisfacción por la victoria: “Estamos muy contentos, derrotamos a un equipo que peleará por el campeonato. Dimos un paso adelante a nivel de juego, seguimos creciendo gracias al trabajo de todos. Esta victoria nos da mucha tranquilidad, es una liga muy dura y queremos ser cada vez más ambiciosos pero con los pies en la tierra”.

Resultados y clasificación