El Rugby Club Valencia escala posiciones en la División de Honor Élite

Quinta jornada en la División de Honor Élite Masculina con suerte dispar para los dos equipos de la Comunidad Valenciana en esta segunda categoría del rugby nacional. El RC Valencia se impuso en casa de forma clara al Pasek Belenos (24-0), mientras que el FibraValencia Les Abelles caía por 34-19 a domicilio ante el Gernika Rugby Taldea.

La crónica del RC Valencia

El Rugby Club Valencia se impone con autoridad al Pasek Belenos (24-0) y escala posiciones en la División de Honor Élite. Con este triunfo, los valencianos ascienden hasta la sexta posición de la tabla con 11 puntos, consolidando su buen momento en la competición.

Desde el inicio, el conjunto dirigido por Fernando Reche dominó el partido con un planteamiento sólido y efectivo. El ritmo, la posesión y la intensidad fueron claramente locales, y pronto llegó la recompensa: Matías Vila abrió el marcador con el primer ensayo en el minuto 12 tras una excelente combinación en la línea de tres cuartos. Emilien Cabale transformó con precisión para poner el 7-0. Le siguió un ensayo del ala Mario Coronado en el 22, reflejo del dominio físico del Valencia en las fases estáticas.

Celebración de los jugadores del Valencia RC. / VALENCIA RC

En la segunda mitad, el equipo no bajó la concentración y siguió controlando el juego. El segunda Julian Velandía amplió la ventaja con el tercer ensayo en el minuto 41 gracias a una gran jugada surgida por Álvaro Aviñó al pie en mitad de un error del Belenos, y Javier Orbaneja cerró el marcador con el cuarto ensayo en el 65, nuevamente transformado por Cabale, para sellar el definitivo 24-0. La defensa valenciana estuvo impecable, sin conceder un solo punto y mostrando una gran organización y compromiso en todo el bloque.

El MVP del encuentro fue Aitor Villuendas, que destacó tanto en defensa como en ataque durante toda la primera parte, aportando liderazgo, claridad en la circulación y varias acciones decisivas que rompieron la línea rival. Su actuación fue clave en la dinámica del equipo, marcando el tono de un partido muy completo del conjunto valenciano.

Con esta victoria, el Valencia Rugby Club suma su segundo triunfo consecutivo y continúa creciendo como grupo, demostrando solidez, disciplina y una notable mejora en su juego colectivo. El próximo reto será seguir esta línea ascendente para asentarse en la zona alta de la clasificación y confirmar su candidatura a pelear por todo en esta primera fase de la liga.

Así fue el Gernika Rugby Taldea- FibraValencia Les Abelles

Resultados y clasificación.