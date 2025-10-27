Victoria del CAU Valencia ante Poble Nou para ponerse líder

Importante victoria del CAU Valencia en el duelo que le enfrentaba al Poble Nou entre el primer y segundo clasificado en el grupo B de la DHB. Y lo hizo en un partido sufrido donde durante muchos minutos aguantó el ataque de su rival. Fue un partido donde el conjunto catalán domino pero sin premio, y donde el CAU sacó provecho a su eficaz juego de tres cuartos que destrozó a su rival.

La crónica

La primera parte empezó con un golpe de castigo trasformado por el Poblé Nou pero fueron los únicos puntos que lograron los catalanes. Pese a jugarse muchos minutos en terreno del CAU cada vez que los locales entrelazaban una jugada de ataque sumaban un ensayo. Se fueron hasta los 19 puntos y se llegó al descanso con victoria del CAU por 19-3 en unos 40 minutos donde los valencianos supieron defender y ser directos en ataque.

La segunda parte fue parecida pero con todavía con más ímpetu visitante. El Poble Nou atacaba en búsqueda de remontar. Fueron muchos minutos de insistencia ofensiva y a base de touch y mols comenzaron a conseguir ensayos hasta llegar a ponerse con 19-15 pero de nuevo una zarpazo ofensivo del CAU de la mano Lucas Gil dejó a los catalanes tocados que ya no pudieron levantar un partido que pone al CAU líder del grupo con tres victorias en las tres jornadas disputadas.

Resultados y clasificación del Grupo B de la DHB Masculina.

Resultados del Grupo B de la DHB Masculina de rugby. / FERUGBY

Resultados y clasificación de la DHB Femenina