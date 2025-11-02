Triple victoria de las selecciones valencianas ante Andalucia en el debut del CESA

Las tres selecciones valencianas que han iniciado el CESA este fin de semana han sumado una victoria ante los combinados de Andalucia. En categoría masculina tanto los M16 como los M18 vencieron a sus rivales en los partidos disputados en el campo del Río. Por su parte la selección femenina M17 hizo lo mismo en el enfrentamiento contra la selección andaluza disputado en Sevilla.

Los M16 consiguieron su triunfo por 22-10 en un partido disputado donde dominaron con claridad en la primera mitad pero sufrieron algo más en la segunda. Los andaluces fueron por detrás en el marcador pero pusieron en apuros a lo valencianos en el segundo tiempo que pese mantuvieron la distancia.

Selección valenciana M16. / FRCV

Los M18 comenzaron muy fuertes el partido que ganaron por 39-10 en un choque donde su intensidad en el juego ofensivo y defensivo sirvió para superar a su rival. el Equipo andaluz trato en la segunda parte de recortar distancias pero la defensa local y su capacidad ofensiva dejaron un resultado final contundente.

Por su parte las chicas del M17 que se desplazaban a Sevilla dominaron el partido marcando territorio y no dejando que las andaluzas pusieran el peligro el triunfo. El 10-34 final refleja lo acontecido en el campo con superioridad del equipo valenciano.

Selección valenciana femenina M17. / FRCV

En resumen gran jornada inicial para los equipos de la FRCV que comienzan con buen pie esta temporada del CESA.