El Rugby Club Valencia cae con orgullo en Zaragoza tras un partido muy disputado (21-15)

El Valencia RC ofreció una gran imagen pese a la derrota por 21-15 ante el Recoletas Salud Fénix, en un encuentro muy equilibrado y con alternativas, disputado el sábado 1 de noviembre en el Centro Deportivo Municipal David Cañada. Los valencianos compitieron con intensidad de principio a fin y pelearon hasta el último minuto por la victoria, pero el acierto del pateador local Benjamín Siepe, autor de 16 puntos, resultó determinante para el desenlace final.

Así fue el partido

El choque arrancó con ritmo alto y una primera parte muy pareja. El Valencia comenzó fuerte, adelantándose en el minuto 6 con un ensayo de Álvaro Aviño Edo, que culminó una gran jugada colectiva tras varias fases de delantera cerca de la línea. Sin embargo, el Fénix reaccionó con un drop y un ensayo de Francisco Castex, convertido por Siepe, que dejó el marcador 10-5 al descanso. En ese tramo, el conjunto valenciano mostró solidez defensiva y buena disciplina, aunque le faltó precisión para transformar su dominio territorial en más puntos.

Tras la reanudación, el conjunto zaragozano amplió su ventaja con un nuevo ensayo en el minuto 56, pero el Valencia RC no se rindió. Con carácter y profundidad desde el banquillo, los de Fernando Reche recortaron distancias en el tramo final gracias a los ensayos de Juan Cruz Mesigos y Aitor Villuendas Arenas, este último en el minuto 79, que mantuvo la emoción hasta el cierre. Además, un ensayo de Emilien Cabale en el último minuto fue anulado por el árbitro debido a la nula visibilidad en la acción, lo que impidió al Valencia culminar la remontada. A pesar del empuje visitante, los dos golpes de castigo convertidos por Siepe en los minutos finales aseguraron el triunfo local por una corta diferencia.

Buenas sensaciones

El Rugby Club Valencia se marchó de Zaragoza con la sensación de haber hecho méritos para más. El equipo mostró una gran actitud colectiva, buena organización en melé y una defensa firme frente a un rival muy eficaz al pie. En ataque, los valencianos generaron peligro por las bandas y volvieron a demostrar su capacidad de reacción y coraje competitivo, dejando una imagen de grupo sólido y ambicioso.

Pese a la derrota, el Valencia RC continúa creciendo en la competición y mantiene sus aspiraciones intactas en esta primera fase. Con el nivel mostrado en Zaragoza y la cohesión del grupo, los de Reche confirman que pueden competir de tú a tú con cualquier rival de la categoría.

Resultados y clasificación

Resultados. / FERUGBY