El RC Valencia cae ante Sant Cugat pese a un gran inicio y momentos de buen rugby (17-44)

El CR Valencia no pudo con la eficacia del Club de Rugby Sant Cugat y cayó por 17-44 en el encuentro disputado el sábado 8 de noviembre en el Polideportivo Quatre Carreres, en una nueva jornada de la División de Honor Élite Masculina. Pese al resultado final, el equipo de Fernando Reche mostró carácter, actitud y destellos de gran juego, especialmente en la primera mitad, ante uno de los conjuntos más en forma de la competición.

El equipo de Fernando Reche mostró carácter, actitud y destellos de gran juego. / RC VALENCIA

La crónica

El encuentro arrancó con dominio visitante, y Sant Cugat golpeó primero con un ensayo de Gerard Martínez en el minuto 8, transformado por Arthur Simon, quien además amplió la diferencia con un golpe de castigo. El Valencia RC reaccionó con orden y presión territorial, logrando abrir el marcador gracias a un puntapié de castigo de Emilien Cabale (min. 24). Poco después, una buena jugada colectiva permitió al centro James Treasure anotar el primer ensayo local en el minuto 37, transformado también por Cabale, que acercó el marcador al descanso (10-17).

En la segunda parte, Sant Cugat demostró su potencial ofensivo. Arthur Simon y Roger Martínez lideraron el ataque catalán con acierto al pie y precisión en la finalización, sumando varios ensayos consecutivos que ampliaron la distancia. A pesar de ello, el Rugby Club Valencia no bajó los brazos y siguió buscando el try con intensidad. En el minuto 72, el recién ingresado Adrián Roig culminó una gran jugada de continuidad con el segundo ensayo local, convertido por Marcos Ozu, que dejó el marcador final en 17-44.

El partido también estuvo marcado por varias expulsiones temporales, entre ellas las de Axel Vallet (min. 53) y Javier Bueno (min. 65), lo que condicionó algunos momentos clave del encuentro. Pese a ello, el Valencia mostró entrega y una mejora en fases de ataque respecto a jornadas anteriores, aunque la experiencia y profundidad de plantilla del líder fueron decisivas.

Así va la clasificación

Con este resultado, el Rugby Club Valencia se mantiene séptimo en la clasificación con 12 puntos, mientras que Sant Cugat refuerza su liderato invicto. El equipo valenciano afronta ahora un tramo exigente del calendario con la mirada puesta en la Copa del Rey para seguir creciendo y convertir las buenas sensaciones en resultados, respaldado por el trabajo colectivo y el compromiso mostrado sobre el césped de Quatre Carreres.