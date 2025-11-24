Buen inicio para Huesitos La Vila y Valencia en la Copa del Rey

La Copa del Rey de Rugby 2025-26 comenzó este fin de semana con un formato ampliado y la presencia, por primera vez, de los equipos de la División de Honor Élite. Por lo que respecta a los equipos de la Comunidad Valenciana, buen arranque para el RC Huesitos La Vila y el Valencia RC. Derrota para FibraValencia Les Abelles.

Grupo B

En el Grupo B, El Huesitos La Vila debutó con victoria (40-50) ante el Hernani, en un partido marcado por el barro en el terreno de juego. El conjunto vilero arrasó en una gran primera parte que finalizó con un marcador de 7-38. Tras el descanso, las rotaciones no funcionaron del todo bien y el Hernani fue recuperando terreno aunque sin llegar a inquietar al Huesitos, que tenía el partido controlado en todo momento. La actuación de Pándelo Méndez, Gómez Novaro, Vílchez y Redondo fue fundamental en un encuentro convertido en un auténtico festival ofensivo. Primera victoria en la Copa del Rey y el Huesitos ya pone todos los sentidos en el encuentro del próximo domingo (12.00 horas) en el Pantano ante el Inexo El Salvador, un duelo de gran exigencia.

Grupo C

El Rugby Club Valencia firmó un estreno espectacular en la Fase Principal de la Copa del Rey al imponerse por 45-34 al CRC Pozuelo Rugby en el Polideportivo Quatre Carreres. El primer partido del torneo no pudo comenzar mejor para los de Fernando “Cabe” Reche, que ofrecieron un rugby ofensivo, dinámico y muy efectivo ante un rival exigente.

El encuentro arrancó con el Valencia completamente volcado en campo rival, y la explosividad tuvo premio inmediato: en el minuto 1, Pablo Aragó abrió el marcador con un ensayo que encendió a la grada. La transformación de Marcos Ozu Fuentes dio continuidad al gran inicio, que creció con los ensayos de Ramiro Quiroga y Julián Velandia, nuevamente convertidos por Ozu. En apenas doce minutos, el Valencia RC dominaba con un contundente 24-0, mostrando velocidad en la circulación, precisión en la toma de decisiones y un dominio absoluto en las fases estáticas.

La presión continuó y, tras una gran jugada colectiva, Mario Coronado amplió la ventaja apoyando un nuevo ensayo. Antes del descanso, Pablo Aragó firmó su segundo ensayo del encuentro, llevando a los valencianos hasta un holgado 31-17 tras la reacción madrileña en el tramo final del primer tiempo.

El CRC Pozuelo reaccionó con oficio, apoyado en la contundencia de su delantera y el acierto al pie de Wayne Gardner, que sostuvo a los madrileños gracias a las transformaciones de los ensayos de De la Riba Mora, Muñoz de Cuerva y Arriaza. Ese empuje permitió a los visitantes recortar diferencias y llegar al descanso con un marcador vibrante y abierto.

La segunda mitad mantuvo un guión ofensivo muy similar. Pozuelo apretó aprovechando momentos de inferioridad local —con las expulsiones temporales de Cameron Kinross y Robin Penigaud—, pero el Valencia supo resistir con orden y carácter para evitar que el partido se escapara. En ataque volvió a imponerse con claridad gracias a los golpes de castigo convertidos por Marcos Ozu, y en los instantes finales Adrián Roig López puso el broche al encuentro con un ensayo tras una recuperación en campo contrario y una transición rapidísima que desató el entusiasmo de la grada.

El definitivo 45-34 refleja la energía, ambición y eficacia del Valencia RC, que comienza la Copa del Rey con un triunfo de prestigio y una inyección de confianza. El equipo mostró madurez colectiva, una delantera dominante y un juego abierto lleno de velocidad y creatividad, ilusionando a la afición presente en Quatre Carreres.

Una primera jornada sobresaliente en el torneo copero, que coloca al Valencia en una posición ideal para afrontar los próximos compromisos del Grupo C con aspiraciones máximas.

Grupo D

El FibraValencia-Les Abelles cayó derrotado en su visita al Recoletas Salud Fénix por 26-7.