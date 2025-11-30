Victoria épica del Huesitos La Vila en un final de infarto

El Huesitos La Vila firmó una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva del rugby vilero. En un partido cargado de emoción, intensidad y carácter, el conjunto dirigido por Falu Quirelli se impuso por 35-33 al Inexo El Salvador gracias a un ensayo de Nico Ponce, transformado por Pandelo, cuando el tiempo de descuento ya agonizaba. Un triunfo heroico para un equipo lastrado por numerosas bajas pero sostenido por la convicción y la fidelidad a su plan de juego.

Un inicio demoledor con Redondo como protagonista

La Vila salió al césped de El Pantano decidida a imponer su ritmo desde el primer minuto. Lo consiguió con una primera parte de excelente nivel, marcada por el protagonismo de Asier Redondo, autor de tres ensayos que encarrilaron el choque. El conjunto local combinó orden y agresividad ofensiva, desbordando en varias fases a un El Salvador que tardó en asentarse en el partido.

El 28–19 con el que se llegó al descanso reflejó la superioridad vilera en un periodo en el que sobresalieron también Lucas Melian y Álvaro Vílchez, muy presentes en las labores de continuidad y en la generación de metros.

Lance de juego en el transcurso del encuentro / David Revenga

El Salvador reacciona y La Vila se atasca

La segunda mitad presentó un guion completamente distinto. El Salvador ajustó líneas, ganó presencia en el contacto y empezó a dominar el ritmo del partido. La Vila, penalizada por el desgaste y por la falta de rotaciones debido a las bajas, se vio cada vez más presionada por un rival que fue recortando distancias hasta completar la remontada en unos minutos finales cargados de tensión.

El ambiente en El Pantano se volvió eléctrico. El partido parecía escaparse entre las manos del conjunto local, que sufría para conectar acciones fluidas y encontrar espacios.

Un final para la historia en El Pantano

Pero cuando el reloj ya había cumplido el tiempo reglamentario, La Vila sacó a relucir su carácter competitivo. Un largo ataque, cocinado con paciencia y determinación, terminó en manos de Nico Ponce, que encontró el hueco para posar un ensayo que desató la locura en la grada. La transformación de Pandelo cerró una remontada épica y un triunfo tan trabajado como valioso.

Lance de juego en el transcurso del encuentro / David Revenga

“Fieles a nuestro juego”

Al término del encuentro, tanto Falu Quirelli como Nano Bortondello subrayaron el espíritu del equipo como clave para explicar la victoria: “Fuimos fieles a nuestro juego y respetamos el plan. Esta victoria en el último suspiro es un gran premio para todos”, afirmaron.

Disputa en uno de los lances de juego / David Revenga

La afición despidió a los suyos con una ovación sonora tras lo que supone la segunda victoria del Huesitos La Vila en la Copa del Rey. Una noche grande para el rugby vilero, demostración de que, incluso con bajas y dificultades, el corazón también juega.