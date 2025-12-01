El RC Valencia golpea primero en Urbieta, pero Gernika remonta en la segunda parte (27-17)

El Rugby Club Valencia cayó por 27-17 en su visita al Polideportivo Urbieta en la segunda jornada de la Copa del Rey, en un partido intenso y muy físico donde los valencianos completaron una gran primera parte, llegando al descanso con ventaja, pero Gernika supo reaccionar tras el intermedio para firmar la remontada.

Primera parte

El encuentro no pudo comenzar mejor para el Valencia RC. En el minuto 2, el equipo de Fernando Reche aprovechó una secuencia bien estructurada cerca de la 22 local para que Adrián Roig encontrara el hueco y apoyara el primer ensayo del partido. Marcos Ozu acertó con la transformación y el Valencia se adelantó 0-7, dominando el ritmo y las fases estáticas.

Gernika respondió con fuerza pasada la barrera del minuto 10. Una buena acción de su delantera permitió a Iker Olaeta apoyar el ensayo del empate, que Beau Peart convirtió para el 7-7. Los locales comenzaron a ganar metros con su juego cerrado, pero el Valencia resistió con orden y precisión defensiva.

En el minuto 31 llegó el segundo golpe de autoridad valenciano gracias a Sam Hobbs, que culminó una ofensiva muy bien construida por la delantera visitante. Ozu volvió a convertir y el Valencia recuperó la ventaja, situándose 7-14 en el marcador.

Justo antes del descanso, Gernika encontró puntos al pie mediante un golpe de castigo convertido por Peart, que dejó el marcador en 10-14 tras una primera mitad igualada, intensa y con un Valencia muy competitivo.

Segunda parte

La segunda parte, sin embargo, fue de mayor dominio local. Gernika incrementó su presión territorial y forzó errores en campo valenciano. Peart sumó un nuevo golpe para el 13-14 y, pocos minutos después, llegó el ensayo que dio la vuelta al partido. Tras una recuperación ofensiva, Matías Andrés Gaggioli encontró el espacio y apoyó un ensayo clave que, con la transformación posterior, colocó el 20-14.

El Valencia no se rindió y Marcos Ozu volvió a anotar de golpe de castigo (20-17), acercando al equipo y manteniendo el duelo abierto. Sin embargo, la expulsión temporal de Axel Vallet complicó el tramo final y Gernika aprovechó la superioridad numérica para sumar un último golpe de castigo y poner el 27-17. Los valencianos siguieron buscando el ensayo hasta el final, pero la defensa local resistió.

El Valencia RC se marcha de Urbieta con la sensación de haber competido de tú a tú frente a un rival muy sólido en su campo. La primera parte fue excelente, con orden, agresividad positiva y dos ensayos de gran calidad. Aunque la derrota deja un sabor amargo, el equipo sigue totalmente vivo en el Grupo C de la Copa del Rey y demuestra que tiene argumentos para luchar por la clasificación.

Así va la clasificación del Grupo C