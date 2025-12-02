Les Abelles cae en el Pantera ante un Alcobendas muy eficaz en la segunda parte (0–52)

FibraValencia Les Abelles cayó por 0–52 ante Silicius Alcobendas Rugby en la segunda jornada de la Copa del Rey.

Primera mitad

El encuentro comenzó con un nivel de intensidad alto por parte de ambos equipos. Durante los primeros veinte minutos, Les Abelles mostró orden defensivo, claridad en la circulación de balón y capacidad para jugar en campo rival. Pese a ello, la falta de precisión en los metros finales impidió a la colmena adelantarse en el marcador.

Alcobendas aprovechó su primera gran oportunidad tras un golpe de castigo en campo abejorro: maul, avance firme y ensayo en el minuto 17. Pocos minutos después, un fallo en la recepción de una salida de balón generó una acción desordenada que terminó con el segundo ensayo visitante, abriendo una brecha que condicionó el resto del duelo.

Segunda parte

Aunque Les Abelles cerró la primera mitad con buenas sensaciones en cuanto a actitud y orden, la segunda parte presentó un guión distinto. Tal como reflejan los análisis internos del equipo, la salida del descanso vino acompañada de desconexiones puntuales en melé, transición tras pérdida y cobertura defensiva. Alcobendas, un equipo muy físico y experimentado, castigó cada uno de esos errores con máxima eficacia y encadenó varios ensayos consecutivos que rompieron definitivamente el partido.

Con varios cambios obligados por molestias y rotaciones, y ante un rival con mucho oficio, Les Abelles no logró recuperar la estabilidad defensiva del primer tramo. Alcobendas mantuvo un nivel muy alto en cada visita a la 22 y terminó cerrando la victoria con un marcador contundente.

Más allá del resultado, el encuentro deja aprendizajes valiosos sobre concentración, disciplina defensiva y gestión de momentos críticos, especialmente de cara al retorno a la competición liguera.

Ficha técnica

Copa del Rey – Fase Principal · Grupo D — Jornada 2

📅 30/11/2025 – 12:00 h

🏟 Campo Jorge Diego "Pantera" – Valencia

👥 Espectadores: 0 (partido a puerta cerrada / solo streaming)

Resultado:

Les Abelles 0 – 52 Silicius Alcobendas Rugby

Anotaciones Alcobendas:

● 17’ Marcos Pérez Adrada – ensayop

● 18’ Agustín Cittadini – transformación

● 26’ Beka Kokuashvili – ensayo

● 27’ Agustín Cittadini – transformación

● 42’ Rodrigo Serrano – ensayo

● 43’ Agustín Cittadini – transformación

● 45’ Roy Lura – ensayo

● 46’ Agustín Cittadini – transformación

● 53’ Lucas Michiels – ensayo

● 54’ Arturo Devesa – transformación

● 62’ Alejandro Suárez – ensayo

● 68’ Carlos Rodríguez Ortega – ensayo

● 69’ Arturo Devesa – transformación

● 78’ Alejandro Suárez – ensayo

FibraValencia Les Abelles:

No anotó.

Disciplina:

● 71’ Dominic Gagaeolo (Les Abelles) – Tarjeta amarilla (“falta reiterada de equipo”)

Equipo arbitral:

● Árbitro: Roger Parera Villacampa

● Asistentes: Lluís Llauger Suau y Agustín Mestre Grau