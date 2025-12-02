Lucas Gil (CAU Valencia), convocado para un duelo decisivo en la Rugby Europe Super Cup

Tras el paréntesis competitivo por la ventana internacional de noviembre, la Rugby Europe Super Cup vuelve con fuerza y con el foco puesto en la lucha por las semifinales. En este regreso, destaca la presencia del jugador del CAU Rugby Valencia, Lucas Gil convocado por Castilla y León Iberians para un choque que puede marcar el rumbo del grupo en la recta final de la fase regular.

Los Iberians disputarán este viernes 5 de diciembre, a las 17:00 horas, su penúltimo partido antes de los play-offs y el último ante su afición en el Estadio Nueva Balastera de Palencia, donde recibirán a Bohemia Rugby Warriors en un duelo clave por el liderato.

La aportación de Lucas Gil

La inclusión de Lucas Gil en la convocatoria supone un impulso importante para el combinado español. El jugador del CAU, conocido por su dinamismo, capacidad de ruptura y fiabilidad en fases de contacto, llega en un gran momento de forma y podría convertirse en una pieza determinante en el encuentro. Su presencia aporta profundidad y versatilidad al equipo en un partido que promete ser de altísimo nivel.

Con todo en juego y el apoyo de la afición palentina, los Iberians buscarán afianzarse en lo más alto del grupo, mientras que la participación de Lucas refuerza la apuesta del equipo por un juego intenso, sólido y ambicioso en su camino hacia las semifinales.