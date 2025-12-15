El Huesitos La Vila acaricia las semifinales de la Copa del Rey (15-41)

El Huesitos La Vila dio un paso casi definitivo hacia las semifinales de la Copa del Rey tras superar con autoridad al Ciencias en Sevilla. El conjunto de Falu se impuso por un contundente 15-41 en un encuentro que reflejó su clara superioridad en una temporada que está resultando espectacular. El equipo vilero salió decidido a imponer su ritmo desde el inicio y no tardó en hacerse con el control del juego aunque las fuerzas se igualaron al descanso (10-10). Tras el paso por vestuarios, el Huesitos La Vila apretó el acelerador y decidió el partido en apenas unos minutos con los ensayos de Asier Redondo y Emiliano Gómez. Con un juego más dinámico y efectivo, los alicantinos fueron acumulando puntos (ensayos de Lucas Melian y Di Prima y acierto de Güemes) hasta dejar el choque prácticamente resuelto antes del tramo fina con un claro 10-34. El Ciencias intentó maquillar el resultado con un ensayo en los últimos compases, pero La Vila respondió de inmediato y nunca vio peligrar el partido.

Toca ganar al Sant Cugat

Con este triunfo en la penúltima jornada de la fase de grupos, el equipo dirigido por Falu Quirelli deja casi asegurada su presencia en las semifinales del torneo. La fase se cerrará el próximo domingo a las 12:00 horas en El Pantano ante el Sant Cugat donde se espera celebrar el pase a la semifinal.