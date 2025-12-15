Les Abelles compite con personalidad ante Burgos en un exigente cruce copero (63–11)

Les Abelles cerró su participación en la fase de grupos de la Copa del Rey con una derrota en el Campo de Rugby Bienvenido Nieto, ante un Aparejadores Burgos que demostró su condición de candidato y su experiencia en la máxima categoría. El marcador final (63–11) refleja la superioridad local, aunque el conjunto abejorro firmó tramos de partido en los que compitió de igual a igual.

El encuentro comenzó con un ritmo alto por parte de Burgos, que abrió el marcador con un ensayo transformado en los primeros diez minutos. A pesar del empuje local, Les Abelles respondió con personalidad y logró sumar puntos mediante un golpe de castigo y un drop de Lucas Martín, reduciendo diferencias y demostrando capacidad para jugar en campo rival. Poco después, Héctor Burke culminó una buena acción colectiva con el único ensayo visitante del encuentro, dejando constancia de los buenos momentos del equipo valenciano.

Imagen del partido de Copa del Rey entre Les Abelles y Recoletas Burgos / @ldplus.photo

Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto burgalés fue imponiendo su mayor ritmo, profundidad de banquillo y eficacia en ataque. Burgos castigó cada error y logró ampliar la diferencia antes y después del descanso, encadenando ensayos que terminaron por decantar definitivamente el partido.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió para seguir acumulando experiencia a alto nivel y dejó una mención especial para los debutantes Arturo Burke, Brandon Pino y Christian Liberos, que disputaron sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Les Abelles en un escenario de máxima exigencia.

La valoración de Max

Tras el partido, el entrenador Max valoró el esfuerzo del equipo y el contexto del encuentro: “Fue un partido muy duro frente a un candidato como Burgos, donde se evidenció la diferencia de nivel entre DH y DHE. Tuvimos muy buenos momentos durante el encuentro, en los que competimos de igual a igual en varias fases del juego. Nuestro equipo siempre sale a ganar, sin importar el rival, aunque debemos ser realistas y reconocer la diferencia existente entre ambos conjuntos. De todas maneras, nos llevamos varias cosas positivas.”

El técnico también quiso felicitar al conjunto local y destacar el trato recibido: “Felicitamos a Burgos, que compitió al 100 % durante todo el partido y nos brindó un trato excelente tanto dentro como fuera del campo.”