El RC Valencia se despide de la Copa ante un Cisneros de División de Honor

El Rugby Club Valencia cerró su participación en la Copa del Rey con una derrota por 5-57 frente al Club de Rugby Complutense Cisneros en el Polideportivo Quatre Carreres. El resultado reflejó la superioridad de un rival de División de Honor, con un alto ritmo competitivo y una gran profundidad de plantilla, en un encuentro que supuso la despedida valenciana del torneo.

La crónica

El inicio fue muy exigente para el Valencia RC. Cisneros impuso desde el primer minuto una intensidad altísima, castigando con rapidez cada pérdida y aprovechando su velocidad en la circulación para sumar ensayos con continuidad. La primera parte se hizo dura para los locales, obligados a defender durante muchos minutos en campo propio ante un rival muy eficaz, llegándose al descanso con una amplia ventaja visitante.

Pese a la dificultad del contexto, el Valencia no bajó los brazos y encontró su premio en el minuto 16, cuando Jeremías Tarter culminó una buena acción colectiva para apoyar el único ensayo local del encuentro. Fue un momento de orgullo y protagonismo para el equipo, capaz de romper la defensa de uno de los conjuntos más potentes del rugby nacional.

Tras el paso por vestuarios, la imagen del Valencia RC mejoró de forma notable. El equipo supo ordenar mejor su defensa, ajustar las distancias y competir con mayor solidez frente a un rival que mantuvo su nivel. El conjunto valenciano aguantó el tipo en la segunda mitad, concediendo menos espacios, mostrando mayor disciplina y siendo capaz de sostener fases más largas de juego, algo que no siempre fue posible en el primer tiempo.

Aunque Cisneros siguió sumando puntos gracias a su calidad individual y colectiva, el Valencia firmó una segunda parte más sólida y madura, dejando buenas sensaciones de cara al futuro y demostrando capacidad de adaptación ante un rival de máximo nivel.

El final del camino copero

El 5-57 final pone punto y final al camino del Valencia RC en esta edición de la Copa del Rey, una competición que ha servido para medirse frente a equipos de categoría superior y acumular una experiencia muy valiosa para el grupo, que continúa creciendo con la mirada puesta en los próximos compromisos.