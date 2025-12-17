El Huesitos La Vila se clasifica para las semifinales de la Copa del Rey

El Huesitos la Vila consigue el billete para las semifinales de la Copa del Rey. Lo ha hecho a falta de disputar el último partido de la fase de grupos, pues su rival, el Sant Cugat, ha oficializado que no se presentará el próximo domingo en el Pantano debido al elevado número de lesionados que tiene en su plantilla. Esto le ha otorgado el pase directo y como primero de grupo al equipo alicantino, que dependía de sí mismo para certificar esta primera posición.

La entidad catalana ha anunciado su ausencia de cara al partido que estaba programado para el próximo domingo 17 de diciembre y que ponía fin a la fase de grupos de la Copa del Rey a través de un comunicado en el que han recalcado: "Lamentamos mucho que no haya partido y no lo consideramos justo porque lo que queremos es jugar y esto perjudica mucho la imagen de la competición".

El Huesitos La Vila, durante un partido / Huesitos La Vila

De esta manera, el cuadro dirigido por Falu Quirelli ha obtenido la clasificación matemática a las semifinales del campeonato, una noticia que al club le hubiese gustado dar tras el partido en el Pantano, para el que habían preparado una auténtica fiesta al ser el último partido del 2025 para el Huesitos La Vila que ha manifestado que "quería hacerlo en el campo junto a sus aficionados".

Próximos retos del equipo

Ahora, a falta de que el resto de equipos sí que puedan disputar los partidos correspondientes a la quinta y última jornada de la fase de grupos de la Copa del Rey, el Huesitos espera rival para las semifinales del torneo del 'KO'. Está previsto que los cuatro aspirantes se jueguen el pase a la final entre los días 8 y 9 de febrero de 2026.

El conjunto alicantino se ha ido de vacaciones antes de lo previsto y no será hasta el 11 de enero del próximo año cuando los vileros regresen a la competición. Los de Falu Quirelli reanudarán su andadura en División de Honor con la visita a la Santboiana, en el choque correspondiente a la séptima jornada de la máxima categoría del rugby español.