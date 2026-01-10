Victoria clara del CAU Valencia en Poble Nou (22-42)

Victoria del CAU Valencia en su visita al campo del tercer clasificado de la DHB Masculina que demuestra el buen momento del equipo y el buen arranque del 2026. Lo intentó Poble Nou desde el inicio pero los valencianos se mostraron intensos y concentrados dominando el choque. Al final nueva victoria que lo consolida en el segundo puesto de la clasificación.

La crónica

Un 0-14 favorable al CAU decantó para los visitantes el enfrentamiento. Trato de responder el equipo local pero el CAU jugaba con inteligencia y acierto y los intentos de acercamiento en el marcador eran abortados para llegar al descanso con un claro 5-29 para el equipo valenciano.

En la segunda parte se igualó un poco el choque porque Poble Nou no quería entregar el partido. Pero el CAU manejo bien los tiempos y los impetuosos ataques de su rival eran respondidos con claridad por su defensa y ataque. Nunca peligro el resultado y poco a poco fueron perdiendo fuelle los catalanes. La remontada no era posible y la distancia siempre fue insalvable. El resultado final de 22-42 refleja lo que fue el partido. Un partido dominado por el CAU.

Resultados y clasificación

Resultados. / FERUGBY