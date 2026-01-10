DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINA
Victoria clara del CAU Valencia en Poble Nou (22-42)
Nueva victoria que consolida al equipo valenciano en el segundo puesto de la clasificación de la DHB Masculina.
Victoria del CAU Valencia en su visita al campo del tercer clasificado de la DHB Masculina que demuestra el buen momento del equipo y el buen arranque del 2026. Lo intentó Poble Nou desde el inicio pero los valencianos se mostraron intensos y concentrados dominando el choque. Al final nueva victoria que lo consolida en el segundo puesto de la clasificación.
La crónica
Un 0-14 favorable al CAU decantó para los visitantes el enfrentamiento. Trato de responder el equipo local pero el CAU jugaba con inteligencia y acierto y los intentos de acercamiento en el marcador eran abortados para llegar al descanso con un claro 5-29 para el equipo valenciano.
En la segunda parte se igualó un poco el choque porque Poble Nou no quería entregar el partido. Pero el CAU manejo bien los tiempos y los impetuosos ataques de su rival eran respondidos con claridad por su defensa y ataque. Nunca peligro el resultado y poco a poco fueron perdiendo fuelle los catalanes. La remontada no era posible y la distancia siempre fue insalvable. El resultado final de 22-42 refleja lo que fue el partido. Un partido dominado por el CAU.
Resultados y clasificación
