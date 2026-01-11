RUGBY
La selección valenciana M17 de rugby, campeona de España
La clara victoria ante Castilla y León (45-5) unido a la derrota de Catalunya ante Andalucía, hace que las valencianas sean matemáticamente campeonas del CESA
La selección valenciana femenina M17 se ha proclamado campeona de España a falta de una jornada por disputarse. Su clara victoria ante el combinado de Castilla y León (45-5) unido a la derrota de Catalunya ante Andalucía hace que las valencianas sean matemáticamente campeonas del CESA. Cuatro triunfos en las cuatro jornadas disputadas han convertido al equipo que dirige José Mendoza en campeón. Ni siquiera una derrota en la ultima jornada haría que Catalunya pudiera adelantar a la Comunitat Valenciana en la clasificación.
Todo hacía pensar, por como se había desarrollado el campeonato, que valencianas y catalanas se jugarían el primer puesto en la última jornada que las enfrentaba a ambas en territorio catalán. La selección valenciana cumplió con el pronóstico de sumar una victoria ante Castilla y León pero el equipo catalán no fue capaz de hacer lo propio en su visita a tierras andaluzas.
Dos años con título
El conjunto valenciano ya se proclamo la temporada pasada campeón y repite en esta, aunque ha cambiado la competición y lo que el año pasado era un torneo M19, se ha convertido en este en M17. Con todo, la Comunitat Valenciana demuestra su crecimiento en el rugby femenino y el buen trabajo de los clubes, técnicos y federación en el desarrollo del mismo.
- Final: ¡Punto insuficiente y pitada en Mestalla!
- Frente común del Valencia Basket con el resto de clubes no propietarios de la Euroliga
- Valencia CF – Elche CF: alineaciones oficiales de un partido crucial en Mestalla
- ¿Dónde está el límite de una posible dimisión? Corberán responde
- Gayà da la cara tras el empate ante el Elche: “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”
- Final: Segunda derrota consecutiva del Valencia Basket en el Roig Arena
- El Copenhague se adelanta al Valencia CF por Kenay Myrie: Acuerdo cerrado
- Recorrido y cortes de tráfico por la 10K Ibercaja Valencia