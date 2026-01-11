La selección valenciana M17 de rugby, campeona de España

La selección valenciana femenina M17 se ha proclamado campeona de España a falta de una jornada por disputarse. Su clara victoria ante el combinado de Castilla y León (45-5) unido a la derrota de Catalunya ante Andalucía hace que las valencianas sean matemáticamente campeonas del CESA. Cuatro triunfos en las cuatro jornadas disputadas han convertido al equipo que dirige José Mendoza en campeón. Ni siquiera una derrota en la ultima jornada haría que Catalunya pudiera adelantar a la Comunitat Valenciana en la clasificación.

Todo hacía pensar, por como se había desarrollado el campeonato, que valencianas y catalanas se jugarían el primer puesto en la última jornada que las enfrentaba a ambas en territorio catalán. La selección valenciana cumplió con el pronóstico de sumar una victoria ante Castilla y León pero el equipo catalán no fue capaz de hacer lo propio en su visita a tierras andaluzas.

Dos años con título

El conjunto valenciano ya se proclamo la temporada pasada campeón y repite en esta, aunque ha cambiado la competición y lo que el año pasado era un torneo M19, se ha convertido en este en M17. Con todo, la Comunitat Valenciana demuestra su crecimiento en el rugby femenino y el buen trabajo de los clubes, técnicos y federación en el desarrollo del mismo.