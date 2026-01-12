El RC Valencia se impone en un final de infarto ante Fibra Valencia Les Abelles

El Rugby Club Valencia logró una victoria de enorme valor ante Fibra Valencia Les Abelles por 33-31 en el Polideportivo Quatre Carreres, en un derbi intenso, abierto y cargado de alternativas que se decidió en los minutos finales. El encuentro confirmó la capacidad competitiva de ambos conjuntos valencianos, que supieron sufrir, reaccionar y golpear en los momentos clave.

La crónica

El partido arrancó con un ritmo alto y con ambos equipos decididos a proponer juego. El Valencia golpeó primero en el minuto 4 con un ensayo del sudafricano Johan van Staden, reflejo del buen inicio local y del empuje de los delanteros desde las primeras fases. Sin embargo, Les Abelles respondió con rapidez, aprovechando su dinamismo ofensivo y el acierto al pie para darle la vuelta al marcador. El primer tiempo estuvo marcado por la igualdad, las imprecisiones y varias interrupciones, con continuos cambios en el marcador y un desarrollo muy exigente que llevó al descanso con un 12-21 favorable a Les Abelles.

Tras el paso por vestuarios, el Valencia RC dio un paso adelante. El equipo mostró mayor orden, mejor lectura del partido y una clara voluntad de asumir el protagonismo, apoyándose en un excelente trabajo del paquete de delanteros. La melé y la touch fueron un arma decisiva para los locales, con un Avi muy acertado en el lanzamiento y una plataforma sólida que permitió generar ventajas constantes. De ese dominio nacieron varias acciones clave, entre ellas un ensayo de castigo tras una melé dominante y un ensayo de maul que tuvo un impacto determinante en el desarrollo del partido.

En ese crecimiento colectivo fue clave el impacto desde el banquillo. Las entradas de Gasol y Fatán dieron un salto de energía y potencia a la delantera en la segunda parte, sumando fuerzas en los contactos, en el trabajo en corto y en las fases estáticas, y convirtiéndose en dos de los grandes protagonistas del encuentro por su influencia directa en el cambio de dinámica del partido.

Los ensayos de James Treasure y de Emilien Cabale, que actuó como ala, junto a los puntos al pie, permitieron a los de Cabe Reche mantenerse siempre dentro del partido, incluso en momentos de inferioridad numérica, demostrando carácter y compromiso colectivo en una segunda parte de gran exigencia física y mental. La actuación de Cabale tuvo además un significado especial, ya que alcanzó los 100 partidos con el primer equipo del Valencia RC, celebrándolo con un ensayo y anotando la conversión decisiva que resultó clave para sellar la victoria.

Les Abelles no dejó de apretar y volvió a ponerse por delante en el tramo final, pero el Valencia respondió con determinación. El equipo supo gestionar la presión, mantener la calma y encontrar las acciones decisivas, cerrando el partido con una defensa firme en los últimos minutos para asegurar un triunfo tan sufrido como merecido ante un rival de gran nivel.

El 33-31 final refleja la igualdad del derbi y el alto nivel competitivo mostrado por ambos equipos, así como la capacidad del Rugby Club Valencia para competir hasta el final, asumir responsabilidades y hacerse fuerte en casa, reforzando su identidad y su peso dentro del rugby valenciano.

Resultados y clasificación

Resultados. / FERUGBY