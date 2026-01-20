Les Abelles no logra sumar ante el CRC Pozuelo (33–42)

FibraValencia Les Abelles cayó por 33–42 ante CRC Pozuelo Rugby en el Pantera Vitaldin, en un encuentro ante un rival directo en el que el conjunto local firmó una buena primera mitad, pero pagó la indisciplina y las dificultades defensivas en las fases estáticas tras el descanso.

La crónica

El partido comenzó con un buen arranque de Les Abelles, que se adelantó en el marcador en el minuto 12 con un ensayo desde melé finalizado por Nicolás Topa. CRC Pozuelo respondió desde el pie, pero los locales mantuvieron la iniciativa y ampliaron la ventaja con un ensayo de Héctor Burke tras una buena acción colectiva. Antes del descanso, Les Abelles volvió a golpear cerca del ruck con un ensayo de Santiago Raimundo, aunque un ensayo visitante en los últimos minutos dejó el marcador ajustado al descanso (19–21).

En la segunda parte, Les Abelles volvió a salir con ambición. Un ensayo de Lucas Bravo tras una buena secuencia de fases y un posterior contraataque iniciado por Lucas Martín y finalizado por Marc Genovés permitió a los locales abrir brecha en el marcador (33–21).

Sin embargo, a partir de ese momento el encuentro cambió de dinámica. CRC Pozuelo supo aprovechar las infracciones en melé y las dificultades defensivas de Les Abelles en el lineout y el maul para recortar diferencias y acabar dando la vuelta al marcador. El conjunto madrileño fue más eficaz en los momentos clave y terminó llevándose un triunfo importante ante un rival directo.

Valoración del entrenador

Tras el encuentro, el entrenador de Les Abelles, Maximiliano Machado, analizó el partido con autocrítica: “Fue un partido con un buen primer tiempo. El ataque y los backs jugaron un gran partido, pero por el lado de los delanteros seguimos en deuda con el equipo. Cometimos demasiadas infracciones en melé y no supimos resolver la defensa de lineout y maul. Vamos a seguir trabajando para sacarlo adelante".

Ficha técnica

División de Honor Élite Masculina – Jornada 9

📅 17/01/2026

🏟 Pantera Vitaldin – Valencia

Resultado: FibraValencia Les Abelles 33 – 42 CRC Pozuelo Rugby

Marcador:

● 12’ Nicolás Topa (Les Abelles) – Ensayo

● 18’ Golpe CRC Pozuelo

● 23’ Héctor Burke (Les Abelles) – Ensayo

● 32’ Santiago Raimundo (Les Abelles) – Ensayo

● 40’ Ensayo CRC Pozuelo (19–21)

● 46’ Lucas Bravo (Les Abelles) – Ensayo

● 52’ Marc Genovés (Les Abelles) – Ensayo

● 58’ Ensayo CRC Pozuelo

● 63’ Ensayo CR