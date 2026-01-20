El Valencia RC compite en Las Rozas pero cae ante Ingenieros Industriales (35-19)

El Valencia RC no pudo sumar en su visita a El Cantizal y cayó por 35-19 ante A.D. Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby en un encuentro exigente, marcado por la eficacia local en los momentos decisivos y por un Valencia que volvió a mostrar carácter y capacidad de competir, especialmente durante una primera parte muy igualada.

La crónica

El inicio del partido fue intenso, con ambos equipos buscando imponer su ritmo. Ingenieros abrió el marcador aprovechando su acierto al pie, pero el Valencia respondió con personalidad y sin complejos. El conjunto valenciano fue creciendo con el paso de los minutos, encontrando continuidad en ataque y castigando los espacios con un buen trabajo colectivo. Fruto de ese empuje llegaron los ensayos de Julián Velandia y Alberto Vidal, ambos transformados por Emilien Cabale, que permitieron al Valencia mantenerse en el partido y llegar al descanso con un ajustado 17-19, dejando todo abierto para la segunda mitad.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro se volvió más físico y exigente. El Valencia RC siguió compitiendo y manteniendo el tipo durante muchos minutos, pero Ingenieros supo aprovechar mejor sus oportunidades, especialmente en el juego cerrado y en las fases de conquista, para ir ampliando su ventaja en el marcador. A pesar de los intentos visitantes por recortar distancias, el conjunto madrileño fue ganando terreno y controlando el ritmo del partido.

El Valencia no bajó los brazos y continuó buscando opciones en ataque, pero la solidez defensiva local y la eficacia en los momentos clave terminaron por decantar el encuentro. El marcador final de 35-19 refleja el empuje de Ingenieros en la segunda parte, aunque no empaña el buen nivel competitivo mostrado por el Valencia, especialmente en una primera mitad muy seria.

El equipo dirigido por Cabe Reche sigue demostrando capacidad para competir en escenarios exigentes, con fases de juego reconocibles y una actitud sólida, dando pasos adelante en su proceso de crecimiento y construcción de grupo.

Resultados y clasificación

Resultados. / FERUGBY