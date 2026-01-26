Victoria clave de FibraValencia Les Abelles ante Hernani (28-26)

FibraValencia Les Abelles logró una victoria muy necesaria por 28–26 ante Hernani CRE en el Polideportivo Quatre Carreres, en un encuentro igualado, intenso y resuelto en los minutos finales, que permite al conjunto valenciano recuperar sensaciones y sumar cuatro puntos de enorme valor.

El partido comenzó de la mejor manera para Les Abelles, que se adelantó en el marcador a los dos minutos tras un ensayo bien trabajado, transformado posteriormente, poniendo el 7–0 inicial. Hernani reaccionó pronto con una jugada ensayada que igualó el marcador, y poco después dio la vuelta al resultado con un ensayo tras una buena patada a la espalda de la defensa local (7–12).

El conjunto visitante fue creciendo con el paso de los minutos y volvió a golpear cerca de la media hora de juego, ampliando la diferencia hasta el 7–19. Les Abelles, lejos de venirse abajo, supo rehacerse antes del descanso y recortó distancias con un ensayo en los últimos compases de la primera parte, llegando al intermedio con un ajustado 14–19.

En la reanudación, Les Abelles salió decidida a cambiar el signo del partido. Tras un nuevo ensayo local, la posterior transformación se convirtió en una de las acciones más destacadas del encuentro. Las fuertes rachas de viento impedían que el balón se mantuviera estable en el tee, obligando a Mateo Martínez a chutar a bote pronto, bajo la presión directa de los defensores rivales. Una acción de gran dificultad técnica que el apertura resolvió con acierto, permitiendo a Les Abelles colocarse por delante en el marcador (21–19).

Hernani volvió a adelantarse tras un maul en la zona de 22 que terminó en ensayo (21–26), obligando a Les Abelles a remar una vez más en el tramo final. El equipo mantuvo la calma, apostó por jugar en campo rival y encontró el premio a su insistencia con un ensayo en los últimos minutos, que culminó la remontada y selló el definitivo 28–26.

El encuentro se cerró con máxima tensión, pero Les Abelles supo gestionar los últimos instantes para asegurar una victoria fundamental, tanto por la clasificación como por el impulso anímico que supone tras varias jornadas exigentes.

