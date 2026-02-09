Firebats se mantienen invictas

La tercera jornada de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) confirmó el dominio de Barberà Rookies y Valencia Firebats, que sumaron su tercera victoria consecutiva y continúan al frente de la clasificación con un pleno de triunfos (3-0). Rookies ganaron en campo de Zaragoza Hurricanes (0-34), mientras que las Firebats no fallaron en casa ante Cenes de la Vega Valkirias (50-6).

Valencia Firebats se mostraron imparables en su feudo ante las colistas, Cenes de la Vega Valkirias. Al descanso, las valencianas ya tenían la victoria encarrilada, con un claro 36-0. Nicole Andrea Salazar (2), Joseph Natasha Ceballos (2), Natalia Álvarez (2) y Ángela Louis anotaron los siete “touchdowns” de Firebats, mientras que Claudia Fruh de Francisco (2), Paula Martínez y Cristina Aulló completaron la anotación con cuatro conversiones de dos puntos.

Firebats, colíderes

Nayra Martínez firmó la única anotación de Valkirias, que tras esta nueva derrota siguen sin conocer el triunfo (0-3) en su regreso esta temporada a la LNFA Femenina. Por el contrario, Firebats continúan con su particular pulso con Barberà Rookies al frente de la clasificación.