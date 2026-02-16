Les Abelles compite una hora en Avilés, pero Belenos impone su poderío

FibraValencia Les Abelles cayó por 64–33 ante Pasek Belenos RC en el Muro de Zaro (Avilés), en un encuentro en el que el conjunto valenciano compitió durante sesenta minutos, pero terminó superado en el tramo final por la contundencia local en las fases estáticas y el desgaste acumulado.

La crónica

El partido arrancó con personalidad por parte de Les Abelles. En el minuto 6, Noah Cooper culminó un gran contraataque para adelantar a los visitantes. Sin embargo, Belenos respondió pronto desde el pie y comenzó a imponer su fortaleza por el ala y el maul, castigando varios desajustes defensivos para cerrar la primera media hora con una ventaja clara.

Aun así, Les Abelles mostró capacidad de reacción antes del descanso. Los ensayos de Dominic Gagaeolo y Héctor Porta, ambos transformados por Lucas Martín, permitieron reducir la diferencia y marcharse al intermedio con un ajustado 24–19.

Tras la reanudación, el conjunto valenciano dio incluso un paso más. El ensayo de Lucas Bravo puso por delante a Les Abelles (24–26) y abrió una fase de dominio visitante. No obstante, el partido cambió radicalmente a partir de ese momento. Belenos elevó el ritmo en las fases estáticas, especialmente en la touch-maul, donde encontró una vía constante de anotación. En apenas veinte minutos, los locales encadenaron varios ensayos de maul, pick¡ and go e incluso un ensayo de castigo, abriendo una brecha ya insalvable.

Les Abelles volvió a sumar con un ensayo de Matthew Mandioma, pero la pérdida de balón en momentos clave y el desgaste defensivo terminaron ampliando el marcador hasta el definitivo 64–33.

Valoración

Tras el encuentro, el entrenador-jugador Lucas Martín fue claro en el análisis: “No estuvimos a la altura, tuvimos muchas indisciplinas en defensa, además de muchos errores en la conservación del balón y poca contundencia en los rucks ofensivos. Debemos seguir mejorando en las fases estáticas, donde también nos vimos superados. Competimos durante 60 minutos y en los últimos 20 nuestros errores nos pesaron demasiado y nos dejamos llevar. Seguiremos trabajando más y mejor para lograr los resultados esperados.”

El resultado deja una sensación amarga por el tramo final, pero también evidencia que el equipo fue capaz de competir y ponerse por delante ante un rival que mostró gran eficacia en las fases de conquista