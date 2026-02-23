Golpe de autoridad del CAU en Barcelona ante el BUC (14-39)

El CAU Rugby Valencia cerró la primera fase de la División de Honor B con un mensaje rotundo al resto de aspirantes al ascenso: está preparado para todo. Su victoria por 14-39 ante el BUC Barcelona en la capital catalana no solo confirmó matemáticamente el liderato del Grupo B, sino que evidenció la distancia competitiva que el conjunto rojinegro ha marcado durante estos meses.

Primera parte

En el último capítulo antes de la fase decisiva por el salto a la División de Honor Élite, el CAU no dejó espacio para la sorpresa. Desde el silbato inicial impuso un ritmo alto, dinámico y vertical que desarboló a un BUC voluntarioso pero claramente superado en intensidad, organización y precisión.

La historia del encuentro quedó prácticamente escrita antes del descanso. El conjunto valenciano dominó las fases estáticas, gobernó el territorio con un juego al pie inteligente y castigó cada desajuste defensivo de los locales. La primera mitad se cerró con un contundente 7-31 que reflejaba fielmente lo ocurrido sobre el césped: control absoluto del CAU y sensación permanente de peligro cada vez que movía el balón.

La superioridad rojinegra se manifestó en todas las facetas. En melé, el empuje visitante fue constante; en touch, la coordinación permitió asegurar posesiones clave; en el juego abierto, la circulación rápida y la profundidad de la línea hicieron el resto. El BUC apenas pudo sostenerse mediante acciones aisladas y orgullo defensivo, insuficientes ante un líder lanzado.

Segunda parte

En la segunda mitad, el guión no cambió demasiado. El CAU bajó ligeramente la intensidad, administró ventajas y gestionó los tiempos con la madurez de quien sabe que el objetivo inmediato ya está encarrilado. El 14-39 final confirmó una victoria sin sobresaltos, de esas que consolidan proyectos y refuerzan convicciones.

Noticias relacionadas

A luchar por el ascenso

Con este triunfo, el CAU Rugby Valencia cierra la primera fase como primero del Grupo B y enfila la lucha por el ascenso con la moral alta y argumentos sólidos. La temporada entra ahora en su tramo más exigente, pero el mensaje lanzado desde Barcelona es claro: el líder no solo quiere competir por el ascenso; quiere conquistarlo.