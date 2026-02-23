El Huesitos La Vila luchará por el título

El Huesitos La Vila firmó una gran victoria ante el Liceo Francés (42-27) en el Pantano que le otorga la cuarta posición en el último partido de la liga regular y le clasifica para disputar la segunda fase junto a los equipos que lucharán por el título de la División de Honor. Fue un partido espectacular del conjunto de Falu Quirelli que remontó un 0-12 en los primeros minutos el día que más público asistió al campo de La Vila.

Primera parte

Tras un inicio con dudas, el equipo vilero se fue asentando en el terreno de juego, subiendo líneas y ensayando con descaro junto a un efectivo Pandelo en la patada. Tres ensayos de un colosal Ignacio Caini fueron clave en un resultado que carga de moral a los jugadores alicantinos de cara a la segunda fase. Fue una mañana de rugby brillante que arrancó con el saque de honor de Felipe Orts, tercero de la Copa del Mundo de ciclocrós, que estuvo acompañado por el alcalde de La Vila Marcos Zaragoza.

Segunda parte

La segunda parte tuvo superioridad neta del Huesitos, muy fuerte en defensa y ágil en ataque. El paso de los minutos significaba seguir abriendo el marcador para un equipo que está realizando una gran temporada. La segunda fase arrancará en marzo y, a falta de definir el calendario, el Huesitos se enfrentará al Alcobendas y Cisneros en casa y VRAC, Burgos y Liceo fuera.