El Huesitos La Vila ya conoce el calendario de la segunda fase de la División de Honor

El Huesitos La Vila ya conoce el calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor. El equipo de Falu Quirelli arrancará en El Pantano el 8 de marzo ante el Complutense Cisneros. Será el tercer enfrentamiento ante el equipo madrileño, ya que también se cruzaron en las semifinales de la Copa.

El Huesitos disputará la segunda jornada en el campo del VRAC una semana después. Posteriormente, el equipo vilero recibirá al Alcobendas antes de viajar a los campos del Recoletas Burgos y el Liceo. Una segunda fase de alta exigencia que el Huesitos afronta con la máxima ilusión. En esta segunda fase se arrastran los puntos de la primera vuelta de cara a la clasificación y posterior play-off por el título.

Segunda vuelta

Tras la finalización de la primera fase, la Real Federación Española de Rugby procedió al sorteo del calendario de la segunda vuelta, dividiendo a los equipos en los dos grupos que marcarán el destino de la temporada: el Grupo de Oro o A (los seis primeros clasificados) y el Grupo de Plata o B (del séptimo al duodécimo).

Consulta el calendario al completo de la competición

Los seis mejores equipos de la primera vuelta se verán las caras en una liguilla a una sola vuelta donde cada punto será oro puro. El gran aliciente de esta fase es determinar la clasificación final de cara a los play-offs, ya que terminar en los puestos de cabeza garantiza disputar las eliminatorias por el título como local.

La igualdad ha sido la tónica dominante en la primera mitad del campeonato, con una lucha encarnizada entre los clubes históricos y las nuevas potencias emergentes. Ahora, con el contador de puntos arrastrado de la primera fase, el margen de error desaparece.

Paralelamente, el Grupo de Plata promete emociones fuertes. En esta liguilla, los equipos pelearán por evitar los dos últimos puestos, que dan lugar al descenso directo. Sin embargo, no todo es supervivencia: los dos mejores equipos de este grupo obtendrán las dos últimas plazas para completar el cuadro de cuartos de final de los play-offs, manteniendo viva la esperanza de luchar por el campeonato.

Finalizada la liga regular el título se decidirá mediante sistema de “Play off” entre los 8 primeros clasificados de la liga regular (6 del Grupo A y el 1º y 2º del Grupo B), en tres jornadas. En la primera jornada (Cuartos de Final) los emparejamientos serán: a) 1º Grupo A – 2º Grupo B (equivale al 8º general); b) 4º Grupo A – 5º Grupo A; c) 2º Grupo A – 1º Grupo B (equivale al 7º general) y d) 3º Grupo A – 6º Grupo A.

Los encuentros de la segunda jornada (Semifinales) serán entre los ganadores de los emparejamientos anteriores. Es decir: e) Vencedor a – Vencedor b y f) Vencedor c – Vencedor d. Las eliminatorias se jugarán a partido único en el campo del mejor clasificado al término de la segunda vuelta o fase de liga regular.