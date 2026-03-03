El RC Valencia remonta con carácter y desata su mejor versión ante Cisneros (52-17)

El RC Valencia firmó una victoria contundente por 52-17 ante Complutense Cisneros Zeta en Quatre Carreres en un encuentro que cambió por completo tras el descanso. Después de una primera mitad marcada por la falta de disciplina y la dificultad para imponer su ritmo, el equipo mostró carácter, ajuste y ambición para protagonizar una segunda parte de alto nivel.

Primera mitad

El inicio fue complejo para los valencianos. Pese al ensayo tempranero de Jeremías Tarter, el equipo no logró consolidar su dominio. Las indisciplinas y algunos desajustes permitieron a Cisneros crecer en el partido y castigar los errores locales. El conjunto madrileño supo aprovechar sus oportunidades y llegó al descanso con ventaja, 5-17, obligando al Valencia a dar un paso adelante.

Y lo dio.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, la reacción fue inmediata. El Valencia ajustó su disciplina, elevó la intensidad defensiva y comenzó a ganar metros con continuidad. La delantera impuso mayor presencia en el contacto y el equipo encontró fluidez en el juego abierto.

Juan Cruz fue determinante desde el tee, aportando precisión y serenidad en los momentos clave. Theo Travèr completó una actuación sobresaliente, primero dirigiendo el partido con criterio desde la posición de medio melé y, en los minutos finales, aportando profundidad y desequilibrio desde el ala, demostrando versatilidad y liderazgo en ambos roles.

Especial mención merece Jamie Treasure, que sostuvo el esfuerzo durante los 80 minutos pese a arrastrar molestias que no condicionaron su rendimiento, manteniendo intensidad y compromiso en cada acción. En defensa, Fatán fue una referencia constante, con una presencia firme en el contacto y gran trabajo en el juego cerrado. Y en ataque, Gasol aportó dinamismo y sorpresa, sumándose con criterio y generando situaciones de ventaja que ayudaron a romper definitivamente el encuentro.

Los ensayos comenzaron a encadenarse en la segunda mitad, reflejo de un equipo que creyó, corrigió y se soltó. La defensa se mostró mucho más sólida y el ritmo ofensivo fue imposible de sostener para Cisneros.

El 52-17 final resume una segunda parte de gran nivel colectivo, construida desde la reacción y el carácter. Un triunfo que confirma el crecimiento del RC Valencia y su capacidad para rehacerse ante la adversidad, mostrando personalidad y ambición ante su afición.

Noticias relacionadas

Próxima cita

El siguiente compromiso, como visitante ante Belenos, será un nuevo desafío para mantener esta dinámica constructiva y seguir proyectando el crecimiento del equipo en este tramo decisivo de la competición. Mantener la intensidad, la disciplina y la confianza mostradas en la segunda parte será clave para continuar sumando.

Consulta los resultados y la clasificación.