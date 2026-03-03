Samarucs vuelve a convertir el campo de rugby en un espacio de orgullo

El pasado sábado 28 de febrero, Valencia volvió a vibrar con los valores del respeto y la inclusión en el II Torneo de Rugby LGTBIQ+, organizado por el Club Esportiu Samarucs. Más de 200 deportistas se dieron cita en el Polideportivo de Quatre Carreres, dentro de los Jocs Mandarina -la versión reducida de los tradicionales Jocs Taronja-, consolidando este encuentro como un referente deportivo de diversidad y convivencia en la Comunitat Valenciana.

El torneo, con el apoyo de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana y el Club Polideportivo Les Abelles, transformó las gradas y el césped en un auténtico mosaico de colores y orgullo. Se disputaron partidos en las dos modalidades habituales de Samarucs: rugby XV y rugby touch.

Dos modalidades

En rugby XV participaron los tres equipos españoles -Madrid Titanes, Panteres Grogues (Barcelona) y Samarucs- junto a los alemanes Berlin Bruisers, reforzando el carácter internacional del torneo. En la modalidad de touch compitieron dos formaciones de Madrid Titans, el equipo anfitrión Samarucs y una representación del CAU Valencia, reflejando la estrecha colaboración entre clubes y el espíritu inclusivo que define al rugby valenciano.

El cuadrangular de touch se resolvió con la victoria del CAU Valencia. Alejandro Carrasco, capitán del equipo de touch de Samarucs, destacó “el gran ambiente vivido” y se mostró especialmente satisfecho “porque Samarucs pudo jugar de igual a igual con equipos consolidados, con mucha experiencia y un gran nivel”.

En rugby XV, el título fue para Madrid Titanes, seguidos por Panteres, Samarucs y Berlin Bruisers.

Valoraciones

Inés Pérez, co-capitana del equipo de XV, reconoció el mérito del conjunto madrileño: "El equipo LGTBIQ+ con mayor trayectoria en España”- y celebró el primer triunfo internacional de Samarucs ante Berlin: “es un gran impulso para todo el esfuerzo del grupo. Y ahora, ¡vamos a por más!”.

Los coordinadores de ambas modalidades, Serge Barbera (XV) y Ramón Fenollosa (touch), resaltaron “el crecimiento técnico y humano de Samarucs, que demuestra todo lo que el rugby puede ofrecer como espacio de respeto, diversidad y comunidad”. También subrayaron la pluralidad que caracteriza hoy al club: “Nuestro equipo está formado por mujeres cis, personas trans y no binarias, además de hombres cis. Esa diversidad nos inspira a seguir construyendo un club donde todas las identidades encuentren un lugar seguro para disfrutar del rugby”.

Noticias relacionadas

La próxima cita para el club valenciano será a finales de mayo en Madrid, en la primera edición de la Iberic Cup, torneo coorganizado junto a Madrid Titanes, Panteres Grogues y los Dark Horses de Lisboa. Con equipos de diferentes puntos de Europa, esta nueva competición será otra oportunidad para demostrar que el rugby se juega con fuerza… pero también con orgullo y diversidad.