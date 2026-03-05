El Rugby Turia, a 80 minutos de la final por el ascenso

El Rugby Turia, patrocinado por Teika, afronta este domingo 8 de marzo a las 10:00 horas en el Poliesportiu Quatre Carreres una de las citas más importantes de su historia reciente. El conjunto valenciano disputará la semifinal por el ascenso a la Liga Iberdrola frente a Eibar Rugby Taldea, con el objetivo de dar el penúltimo paso hacia la élite del rugby femenino nacional.

Así llegan los equipos a la semifinal por el título y ascenso

Las valencianas llegan a esta eliminatoria tras completar una temporada impecable en la que se mantienen invictas, destacando por su solidez defensiva, equilibrio en el juego y madurez competitiva. Enfrente estará un Eibar que accedió a semifinales tras imponerse con autoridad a CR Atlético Portuense (0-24), demostrando su capacidad para gestionar partidos de máxima exigencia.

El cuadro de semifinales lo completan BUC Barcelona y Barça Rugby, que se enfrentarán por la otra plaza en la final. Solo uno de los cuatro aspirantes logrará el ascenso.

Un sueño de élite

Para el Rugby Turia, este encuentro representa mucho más que una semifinal. El ascenso supondría culminar un ambicioso proyecto nacido de la unión del rugby femenino valenciano —con la fusión de Tatami Rugby Club, RC Valencia y Les Abelles Rugby Club— que se marcó como meta alcanzar la máxima categoría en siete años. En su sexta temporada, el objetivo está a solo dos partidos.

Valencia tiene este domingo una oportunidad real de acercarse a la élite. El Rugby Turia quiere convertir esa oportunidad en historia.