El Rugby Club Valencia confirma su crecimiento con una sólida victoria ante Belenos

El RC Valencia logró una importante victoria a domicilio frente a Pasek Belenos por 28-42 en un encuentro que confirmó el buen momento del conjunto valenciano. Con un juego sólido y efectivo durante buena parte del partido, los de Fernando Reche supieron imponer su ritmo, aprovechar sus oportunidades y gestionar los momentos de presión para sumar un triunfo de gran valor en la competición.

El Valencia comenzó el encuentro con ambición y claridad en su planteamiento. Desde los primeros minutos el equipo mostró determinación en ataque y solidez en defensa, encontrando espacios y castigando con eficacia las situaciones favorables. Los ensayos de Emilien Cabale y Javier de Orbaneja marcaron el inicio de un primer tiempo en el que el conjunto valenciano supo dominar el ritmo del partido. La delantera aportó estabilidad en las fases de conquista, mientras que la línea de tres cuartos encontró continuidad en el juego abierto.

El acierto al pie de Juan Cruz Mesigos permitió además mantener la ventaja en el marcador y dar tranquilidad al equipo en los momentos clave. La buena gestión del juego permitió al Valencia marcharse al descanso con una ventaja importante, reflejo del control mostrado durante la primera mitad.

Belenos apretó en la segunda parte

Tras el paso por vestuarios, Belenos trató de reaccionar y elevó el ritmo del encuentro, obligando al Valencia a sostener un mayor esfuerzo defensivo. El conjunto local logró acercarse en el marcador, pero el equipo valenciano supo responder con madurez, manteniendo la calma y aprovechando sus oportunidades para seguir sumando puntos.

En ese tramo del partido, el Valencia volvió a mostrar su capacidad ofensiva con nuevos ensayos que terminaron por asegurar el triunfo. Las anotaciones de Pablo Ecuaga, Theo Travèr, Javier Bueno y Matías Vila reflejaron la profundidad del equipo y la capacidad del grupo para generar peligro desde distintas zonas del campo.

Un jugador del RC Valencia, pateando / Guillermo Aracil

El resultado final, 28-42, confirma la buena dinámica del RC Valencia, que continúa creciendo en el tramo decisivo de la temporada. El equipo se mantiene en la séptima posición de la clasificación, pero con un partido menos y con sensaciones cada vez más positivas.

Si el conjunto valenciano mantiene esta dinámica de juego y resultados, podría comenzar a mirar hacia la zona de acceso a la fase de ascenso, alejándose al mismo tiempo de los puestos comprometidos de la tabla.

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El próximo compromiso será nuevamente en casa, en el Polideportivo Quatre Carreres, donde el Valencia recibirá al Recoletas Salud Fénix Zaragoza el sábado a las 16:00. Un nuevo desafío para seguir sumando y confirmar el crecimiento del equipo en esta recta final de la temporada.