Al CAU Valencia le faltó empuje al final para sacar algo positivo en Madrid (30-25)

El CAU Rugby Valencia perdió (30-25) en Madrid. El Club Rugby Alcalá se impuso tras un encuentro intenso y cambiante correspondiente a la tercera jornada de la Fase de Ascenso a División de Honor Élite, disputado en el Estadio Municipal Luisón Abad.

La crónica

El conjunto valenciano pagó caro su irregular primera mitad. El Alcalá salió con una marcha más, imponiendo su físico y ritmo desde el inicio, lo que desbordó a un CAU que no logró contener el empuje local. Esa superioridad se tradujo en el marcador, permitiendo a los madrileños marcharse al descanso con una ventaja clara de 19-9.

Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el guion cambió por completo. El CAU elevó su nivel de juego, ajustó en defensa y ganó presencia en ataque. Fruto de esa reacción, los valencianos lograron recortar distancias hasta igualar el encuentro (22-22), devolviendo la emoción al choque y alimentando las esperanzas de completar la remontada.

Pero cuando mejor estaban los visitantes, un error resultó determinante. Un golpe de castigo concedido permitió al Alcalá recuperar la iniciativa, acción que desembocó poco después en un ensayo que volvió a inclinar la balanza a favor de los locales. Ese golpe fue demasiado para un CAU que, tras el enorme esfuerzo realizado para reengancharse al partido, acusó la falta de energía en los minutos finales.

El tramo definitivo confirmó la resistencia del Alcalá, que supo gestionar su ventaja hasta el 30-25 final, mientras que el CAU se quedó sin el empuje necesario para culminar la remontada.

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Clasificación

Con este resultado, el Club Rugby Alcalá asciende al liderato de la clasificación en esta fase decisiva, mientras que el CAU Rugby Valencia se ve obligado a remar contracorriente en las próximas jornadas si quiere mantener vivas sus aspiraciones de ascenso.