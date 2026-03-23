El Huesitos La Vila pelea hasta el final pero cae ante el Silicius Alcobendas

El Huesitos La Vila mejoró radicalmente su imagen respecto al encuentro en Valladolid pero no pudo conseguir la victoria en un duelo muy igualado ante el Silicius Alcobendas (28-31).

El conjunto de Falu Quirelli presentó batalla hasta el final, remontó un partido que se puso muy cuesta arriba (del 11-24 se pasó al 28-24) pero un ensayo final de los visitantes dejó a los locales con poca capacidad de reacción. Hubo tiempo para haber conseguido la victoria pero la defensa del Alcobendas no permitió que los vileros se acercaran a la línea de ensayo pese a la voluntad y al esfuerzo de los jugadores, muy apoyados por el público en el Pantano. Los ensayos de Álvaro Vílchez, Demergasso, Dolier y Estanislao Pérez no sirvieron para sumar el primer triunfo de la segunda fase.

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La plantilla ya pone todos los sentidos en el encuentro en Burgos en busca de la primera victoria con la tranquilidad de que el objetivo de la temporada ya está conseguido con la permanencia en la máxima categoría.