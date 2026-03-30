El Rugby Club Valencia compite hasta el final en Sant Cugat

El Rugby Club Valencia no pudo imponerse en su visita al Club de Rugby Sant Cugat tras caer por 19-13 en un encuentro muy exigente, marcado por la igualdad durante muchos tramos y decidido por pequeños detalles ante uno de los equipos más sólidos de la categoría.

La crónica

Desde el inicio se vio un partido muy físico y táctico, con ambos conjuntos priorizando el control territorial y minimizando errores. El Valencia se mostró ordenado en defensa y serio en su planteamiento, sabiendo adaptarse al ritmo del encuentro y evitando que Sant Cugat encontrara continuidad con facilidad. El acierto de Emilien Cabale al pie permitió al equipo mantenerse dentro del marcador en todo momento durante la primera mitad.

Con el paso de los minutos, Sant Cugat logró aprovechar mejor sus oportunidades y castigar algunas situaciones puntuales, abriendo una ligera ventaja antes del descanso. A pesar de ello, el conjunto valenciano no perdió la cara al partido, manteniendo su estructura y compitiendo cada acción con intensidad.

Tras el paso por vestuarios, el RC Valencia dio un paso adelante. El equipo aumentó el ritmo, ganó presencia en campo rival y comenzó a generar más situaciones de peligro. Fruto de ello llegó el ensayo de Cabale, que volvía a ajustar el marcador y metía de lleno al Valencia en la pelea por el partido.

En el tramo final, el encuentro se abrió y el desgaste físico empezó a notarse en ambos equipos. El Valencia insistió, buscó campo contrario y trató de darle la vuelta al resultado, pero se encontró con un Sant Cugat que supo gestionar bien su ventaja y cerrar el partido con oficio.

Clasificación

Más allá del resultado, el Rugby Club Valencia volvió a mostrar una imagen competitiva, siendo capaz de sostener el pulso ante un rival de la parte alta y manteniéndose dentro del partido hasta los últimos minutos.

A falta de dos jornadas para el final, y con un partido aplazado aún pendiente ante Gernika, la situación en la tabla sigue muy abierta. Con los puestos de playoff de ascenso al alcance y la zona baja todavía apretada, cada encuentro será determinante en este tramo final.

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El equipo afronta ahora las últimas semanas de competición con la ambición de seguir creciendo y convertir el trabajo en resultados.