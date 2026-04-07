Las Leonas dejan muy buenas sensaciones ante Inglaterra

Las Leonas firmaron ante England U21 un partido de mucho valor competitivo y, sobre todo, de clara progresión dentro del nuevo ciclo. El resultado final dejó a las inglesas por delante, pero el encuentro tuvo un guion muy marcado: una primera parte en la que Inglaterra castigó con eficacia y una segunda mitad en la que España creció, dominó largas fases de juego y llegó a poner contra las cuerdas a un rival de enorme nivel físico y ritmo.

La crónica

El arranque invitó al optimismo. España salió con ambición, dominó territorialmente los primeros cinco minutos y tuvo opciones reales de ensayo atacando desde el flanco derecho. Ese buen inicio no se tradujo en puntos y England U21 no perdonó en su primera llegada clara. En el minuto 9, Grace White anotó el primer ensayo del partido; la transformación no entró y el marcador quedó en 0-5. A partir de ahí, España sostuvo el tipo con una defensa muy seria que evitó una segunda marca inglesa cuando las visitantes apretaban cerca de la línea.

Sin embargo, Inglaterra volvió a encontrar premio en el minuto 13, cuando Solana Shaw detectó el espacio y se coló para firmar el segundo ensayo. De nuevo, la transformación no fue buena y el partido se situó en 0-10. El encuentro siguió con alternancias, pero con Inglaterra sumando cada vez que podía y España resistiendo con carácter. En el 21 llegó el cooling break, que no cambió demasiado el panorama inmediato. En el minuto 27, England U21 amplió diferencias con un ensayo de Sophie McQueen tras una melé a cinco metros bien ejecutada, finalizada por el centro, esta vez con transformación incluida para el 0-17.

Tras el descanso, España dio un paso al frente. El equipo se asentó mejor, jugó más tiempo en campo rival y empezó a convertir el dominio en ocasiones claras. La recompensa llegó en el minuto 47, cuando Gaia Tartinville culminó una fase ofensiva en la que Las Leonas llevaban tiempo llamando a la puerta. La acción nació de una buena salida que terminó encontrando a la tercera línea en posición de entrada para posar el primer ensayo español. La transformación de Claudia Peña no entró y el marcador se quedó en 5-17.

Inglaterra respondió rápido en el minuto 49 con un nuevo ensayo sin transformación para el 5-22, pero España no se cayó y mantuvo el plan, con más presencia en la 22 rival y mejores sensaciones que en la primera mitad. Aun así, en el minuto 59 volvió a aparecer Solana Shaw, entrando desde el flanco izquierdo tras una serie de pick and go, para aumentar la ventaja.

La reacción española fue inmediata y muy significativa. En el 60, Paloma García culminó una buena jugada para recortar diferencias, y apenas dos minutos más tarde llegó uno de los momentos más destacados del partido: una gran acción con offload de Gaia Tartinville dejó a Naroa Azpitarte en disposición de anotar un nuevo ensayo que confirmó el crecimiento del equipo en la segunda parte.

España firmó así una reanudación notable, con un parcial de 17-10 en los segundos cuarenta minutos, dominando durante muchos tramos el juego y obligando a England U21 a defender con más frecuencia de la esperada. Más allá del marcador, el amistoso dejó sensaciones muy positivas: carácter, ambición y capacidad de ajustar y competir ante un rival de altísimo ritmo.

Ficha técnica

ESPAÑA 17-27 ENGLAND U21

Partido amistoso

Sábado 04/04/2026 a las 16:00 // Estadio El Pantano (Villajoyosa)

Árbitro: Amber STAMP-DUNSTAN

Alineación España: 1. Inés ANTOLÍNEZ (C), 2. María MIGUEL, 3. Maica MARTÍ, 4. Estrella GAGO, 5. Nadina CISA, 6. Alba SÁNCHEZ, 7. Carmen NWATU, 8. Ohiane LÓPEZ DE ULLIBARRI, 9. Matilda TOCA, 10. Carla VILLEGAS, 11. Martina MÁRQUEZ, 12. Maider ARESTI, 13. Martina SERRANO, 14. Paloma GARCÍA DE PRADO, 15. Lara COOK.

También jugaron: 16. Gaia TARTINVILLE, 17. África VÍLCHEZ, 18. Eider GARCÍA, 19. Belsay ESCUDERO, 20. Cristina GARCÍA, 21. Luna ARROYO, 22. Bingbing VERGARA, 23. Naroa AZPITARTE, 24. Anael FERNÁNDEZ, 25. Claudia PEÑA, 26. Leire AGUILAR.

Entrenador: Regis SONNES

Alineación Inglaterra U21: 1. Amelia WILLIAMS, 2. Hayley JONES, 3. Aisha JAH, 4. Jasmine ADONRI, 5. Grace KEEL, 6. Zoe DARE, 7. Sophie MCQUEEN, 8. Haidee HEAD, 9. Amelia MACDOUGALL, 10. Ella CROMACK, 11. Solana SHAW, 12. Molly BUNKER, 13. Matilda HYETT, 14. Grace WHITE, 15. Lauren BAILEY.

También jugaron: 16. Zara GREEN, 17. Lucy SIMPSON, 18. Ruby WINSTANLEY, 19. Tamsin BAYNES, 21. Francesca WELSHER, 22. Seren COOMBS, 23. Poppy LOVE, 24. Natalee EVANS, 25. Alice BENNETT, 26. Joanne VOSAKIWAIWAI.

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