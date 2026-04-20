El CAU Valencia pierde ante el Andorra en la última jugada (30-33)

El CAU Rugby Valencia se dejó media vida —y buena parte de sus aspiraciones de ascenso— en una mañana amarga en el Campo del Río, donde cayó por 30-33 ante el Andorra en la sexta jornada del play-off por subir a División de Honor Élite. Un desenlace cruel, decidido en la última jugada, que castigó en exceso a un equipo que nunca dejó de creer, pero que pagó demasiado caro su indisciplina.

La crónica

El encuentro arrancó con emoción contenida tras el respetuoso minuto de silencio en memoria del padre del técnico valenciano, Manuel Nadal. Con el pitido inicial, el CAU salió decidido a imponer su ritmo y golpeó primero con un ensayo tempranero que levantó a la grada.

Sin embargo, el conjunto andorrano no perdió la calma. Fiel a su plan, comenzó a sumar desde el pie con dos golpes de castigo que estrecharon el marcador (7-6) y lanzaron un mensaje claro: cualquier error se penalizaría. Ese aviso se convirtió en realidad poco después. Una expulsión dejó al CAU en inferioridad numérica durante gran parte del choque, una circunstancia que condicionó todo el desarrollo posterior.

El Andorra supo leer perfectamente la situación. Con paciencia y aprovechando los espacios, logró un ensayo antes del descanso que le dio la vuelta al marcador (7-13). El dominio territorial y la superioridad numérica empezaban a inclinar la balanza.

La segunda mitad fue un ejercicio de resistencia del CAU. A base de corazón, los valencianos recortaron distancias con un golpe de castigo y, poco después, lograron ponerse por delante con un ensayo que encendió la esperanza. Pero cada reacción encontraba respuesta inmediata. Las continuas infracciones volvieron a condenar a los locales, y el Andorra no perdonó: recuperó la ventaja y golpeó de nuevo en los momentos clave. Aun así, el CAU nunca se rindió. Con otro ensayo logró colocarse 30-26 y se lanzó a una defensa épica en los minutos finales. Resistió, sufrió y rozó la hazaña. Pero el desgaste acumulado terminó pasando factura.

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En la última jugada del partido, cuando parecía que el esfuerzo tendría recompensa, el Andorra encontró el hueco definitivo y selló el 30-33, dejando helado al Campo del Río. La derrota deja tocado al CAU en su lucha por el ascenso, pero también refuerza una evidencia: el equipo tiene alma y carácter para competir hasta el final. Sin embargo, en un play-ofss de este nivel, la disciplina marca la diferencia... y esta vez fue determinante.