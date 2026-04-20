DIVISIÓN DE HONOR
El Huesitos La Vila se cruzará con el Silicius Alcobendas en cuartos de final
El conjunto vilero se medirá con el tercer clasificado a domicilio en busca de las semifinales por el título de Liga
El Huesitos La Vila ya tiene rival para la eliminatoria de cuartos de final del play-off por el título. El conjunto de Falu Quirelli se verá las caras con el Silicius Alcobendas en campo madrileño durante el fin de semana del 9-10 de mayo en busca del pase a las semifinales de la máxima competición nacional de rugby. Tercero contra sexto en una eliminatoria muy complicada que se disputa a partido único.
Úlimo partido de la segunda fase
El Huesitos cayó ante el Societe Generale Liceo Francés (40-27) el pasado sábado en el último encuentro de la segunda fase mientras que el Alcobendas también perdió en su feudo ante el Complutense Cisneros (5-37), quedándose sin la segunda plaza que ha ocupado finalmente el Burgos.
Los vileros, que han acusado mucho las bajas en los últimos partidos, esperan recuperar efectivos en el que será su partido más importante de la temporada. Máxima ilusión por el play-off y sobre todo sin presión tras haber conseguido el objetivo de la temporada que era la permanencia en la máxima categoría nacional.
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