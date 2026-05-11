El CAU Valencia se deja gran parte de sus aspiraciones de ascenso en Getxo

El CAU Valencia sufrió una dura derrota en Fadura ante el líder de la categoría, un Getxo que se impuso por un contundente 63-24 en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de la fase de ascenso a División de Honor Élite. Un resultado que deja al conjunto valenciano prácticamente sin margen de error y dependiendo de otros marcadores en la última jornada para seguir soñando con el ascenso.

La crónica

El equipo vasco demostró desde el primer minuto por qué es el principal candidato a dar el salto de categoría. Getxo planteó un partido de enorme intensidad, apoyado en una delantera poderosa y dominante y en una línea de tres cuartos que encontró espacios y movió el balón con gran velocidad y precisión. El CAU, superado en muchas fases del juego, no encontró la manera de frenar el vendaval local y el encuentro quedó prácticamente sentenciado antes del descanso.

El 42-7 con el que se llegó al intermedio reflejaba con claridad la superioridad del conjunto vizcaíno y la "pájara" sufrida por el equipo valenciano en un auténtico puerto de montaña de categoría especial. Getxo golpeó una y otra vez, castigando cada error y mostrando una enorme eficacia ofensiva.

Sin embargo, el CAU reaccionó tras el paso por vestuarios. El conjunto valenciano mejoró notablemente sus prestaciones, tiró de orgullo, compromiso y amor propio para equilibrar el juego y evitar que la diferencia fuese todavía mayor. La segunda mitad resultó mucho más competida, circunstancia que también explica que el marcador final de 63-24 reflejara una versión mucho más sólida del cuadro valenciano en los últimos cuarenta minutos.

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A falta de la última jornada, el CAU queda muy tocado en sus aspiraciones de ascenso y ya no depende únicamente de sí mismo para continuar vivo en la pelea por alcanzar la División de Honor Élite.