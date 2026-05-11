DIVISIÓN DE HONOR
El Huesitos La Vila pone fin a la temporada tras perder ante el Alcobendas
El equipo alicantino no pudo pasar a las semifinales por el título de Liga
El Huesitos La Vila no pudo con un Alcobendas muy superior y pone fin a la temporada con el objetivo de la permanencia en la máxima categoría conseguida. El conjunto de Falu Quirelli opuso resistencia pero no fue suficiente para derrotar al actual campeón de la Copa.
La crónica
El Alcobendas dominó durante casi todo el partido en una mañana lluviosa ante un Huesitos que solo pudo sumar un ensayo por mediación de César Gómez al filo del descanso. El sueño de pasar a las semifinales del “play-off” se fue desvaneciendo por momentos pese al esfuerzo de los jugadores sobre el campo, pero las fuerzas se fueron apagando a medida que iban pasando los minutos y el marcador se paró en 5 puntos. Fin a la temporada de un Huesitos que ha ido de más a menos acusando las bajas de los últimos meses. Ahora tiempo para la reflexión y para construir una nueva plantilla para la próxima temporada en la máxima categoría.
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