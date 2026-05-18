El CAU Valencia se medirá al Getxo en las semis del ascenso tras vencer al Soto

El CAU Rugby Valencia seguirá soñando con el ascenso a la División de Honor Élite. El conjunto valenciano selló su clasificación para las semifinales de la fase de ascenso tras imponerse con claridad por 42-12 al Hermo Soto del Real en el encuentro disputado en el campo del Río. La derrota del Andorra en su compromiso permitió además a los valencianos avanzar a la siguiente ronda, en la que se medirán al Getxo, uno de los grandes favoritos en la pelea por subir de categoría.

Crónica

El CAU firmó un encuentro muy serio y dominó el choque desde el silbato inicial. Con intensidad, ritmo y un rugby muy efectivo, los locales fueron imponiendo su superioridad ante un rival que apenas pudo frenar el juego valenciano. El CAU supo además aprovechar las indisciplinas del conjunto visitante para ir ampliando diferencias en el marcador y controlar el partido con autoridad.

Al descanso se llegó con un claro 23-7 favorable a los valencianos, reflejo del dominio mostrado durante los primeros cuarenta minutos. El conjunto local combinó solidez defensiva con rapidez en ataque y logró marcar territorio desde los primeros compases del encuentro.

Tras el paso por vestuarios, el Soto intentó reaccionar y aumentó la presión sobre el CAU, buscando reducir diferencias y meterse de nuevo en el partido. Sin embargo, el equipo valenciano volvió a crecer con el paso de los minutos y fue de menos a más en el segundo periodo. La contundencia ofensiva del CAU terminó siendo decisiva y varios ensayos más acabaron por cerrar el choque con el definitivo 42-12.

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Intactas sus opciones de ascenso

Con este triunfo, el CAU Rugby Valencia mantiene intactas sus opciones de ascenso y afrontará ahora unas semifinales de máxima exigencia frente al Getxo, considerado uno de los principales candidatos para lograr el salto a la División de Honor Élite. El sueño del ascenso sigue muy vivo para el conjunto valenciano.