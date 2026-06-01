El CAU Valencia se despide del sueño del ascenso con la cabeza bien alta

El CAU Rugby Valencia puso fin este fin de semana a su brillante trayectoria en la fase de ascenso a División de Honor Élite tras caer por 21-14 frente a Getxo RT en las semifinales disputadas en el campo de Fadura. Un resultado que deja a los valencianos a las puertas de la gran final, pero que no empaña una temporada sobresaliente ni el enorme esfuerzo realizado por un grupo que compitió hasta el último minuto ante uno de los equipos más sólidos del rugby nacional.

El conjunto vasco, que llegaba a la cita invicto tanto en la fase regular como en toda la promoción de ascenso, confirmó su condición de favorito, aunque tuvo que emplearse a fondo para superar a un CAU que nunca perdió la cara al encuentro y que dispuso de oportunidades reales para cambiar el signo del partido.

Publicación de CAU Rugby Valencia en Facebook.

La crónica

La primera mitad concluyó con ventaja local por 18-7. Getxo aprovechó su efectividad en los momentos clave para abrir brecha en el marcador, pero el conjunto valenciano se mantuvo siempre dentro del partido, mostrando carácter, disciplina y una notable capacidad de reacción ante las adversidades.

Tras el descanso llegó la mejor versión del CAU. Los valencianos dieron un paso al frente y dominaron buena parte de la segunda mitad, imponiendo su ritmo y generando situaciones de peligro que pusieron en aprietos a un rival que hasta ahora se había mostrado prácticamente intratable. El parcial del segundo periodo reflejó el crecimiento del equipo visitante, que logró acercarse en el marcador y llegó a acariciar la posibilidad de darle la vuelta al encuentro.

Sin embargo, la falta de acierto en momentos decisivos, algunos pequeños errores y una pizca de mala fortuna terminaron impidiendo que el CAU culminara la remontada. A pesar de ello, el equipo valenciano dejó una imagen extraordinaria en Fadura, compitiendo de tú a tú frente a uno de los grandes aspirantes al ascenso y demostrando el nivel alcanzado durante toda la temporada.

Más allá del resultado, el encuentro deja un sentimiento de orgullo y satisfacción en el seno del club. El compromiso de los jugadores, el trabajo desarrollado durante toda la campaña y la unión mostrada por el grupo han sido señas de identidad de un equipo que ha llevado el nombre del CAU Rugby Valencia hasta las últimas rondas de la lucha por el ascenso.

Noticias relacionadas

La derrota pone punto final al sueño de alcanzar la División de Honor Élite esta temporada, pero también confirma el crecimiento de un proyecto sólido, ambicioso y con un futuro prometedor. El CAU se despide de la promoción con honor, con la cabeza alta y con el reconocimiento de haber competido hasta el final frente al único equipo que ha permanecido invicto durante todo el proceso de ascenso.