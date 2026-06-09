Valencia reunirá a más de 1.500 jugadores en el Europeo de Veteranos EGORF 2026

Del 11 al 14 de junio, Valencia se convertirá en la capital internacional del rugby veterano con la celebración de la 18 European Golden Oldies Rugby Festival (EGORF), el Campeonato de Europa de Rugby para Veteranos organizado por el CAU Rugby Valencia. Más de 1.500 jugadores y jugadoras mayores de 35 años participarán en un evento que reunirá a equipos procedentes de toda Europa, así como de Argentina y Nueva Zelanda.

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Durante cuatro días, las Instalaciones Deportivas del Río y los Campos del Río del antiguo cauce del Turia acogerán decenas de encuentros y actividades paralelas que convertirán la ciudad en el principal punto de encuentro del rugby veterano internacional. Junto a los participantes llegarán cientos de acompañantes y aficionados, reforzando la proyección de Valencia como destino de grandes eventos deportivos.

Participantes

El EGORF nació como un encuentro europeo de antiguos jugadores de rugby, pero con el paso de los años ha ampliado su dimensión hasta convertirse en una cita de referencia internacional. En esta edición participarán equipos de países como Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Suiza y Alemania, además de los clubes argentinos Fantasmas y Central Buenos Aires Classics y el conjunto neozelandés Katipos de Auckland.

Más allá de la competición, el torneo promueve los valores tradicionales del rugby, como la amistad, el respeto, la convivencia y el compañerismo. El festival combina la actividad deportiva con encuentros sociales y culturales que favorecen el intercambio entre jugadores de distintas generaciones y nacionalidades.

Impacto económico

La repercusión del evento trasciende el ámbito deportivo. La organización estima que el campeonato generará un impacto económico directo superior a los dos millones de euros en sectores como la hostelería, el alojamiento, la restauración y el comercio local. Sumando el efecto inducido sobre otros servicios y actividades, la cifra podría acercarse a los tres millones de euros.

El perfil de los participantes y acompañantes, caracterizado por estancias prolongadas y un elevado consumo en restauración, ocio y actividades turísticas, contribuirá además a dinamizar diferentes zonas de la ciudad y a reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino de turismo deportivo de calidad.

Tras la edición celebrada en Sevilla en 2024, Valencia toma el relevo con el objetivo de consolidarse como una de las sedes de referencia del rugby veterano europeo. La combinación de infraestructuras deportivas, oferta turística, patrimonio cultural y clima mediterráneo convierte a la ciudad en un escenario ideal para albergar acontecimientos internacionales de estas características.

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"Acoger el EGORF 2026 supone una oportunidad extraordinaria para mostrar la capacidad organizativa de València y seguir impulsando los valores del rugby como herramienta de convivencia, integración y promoción de la ciudad", destacan desde la organización del CAU Rugby Valencia.