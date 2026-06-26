Luciano Molina, nuevo entrenador del primer equipo del CAU Valencia

El CAU Rugby Valencia ha alcanzado un acuerdo con Luciano Molina Gali para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo masculino de cara a la temporada 2026/27.

Publicación de CAU Rugby Valencia sobre su nuevo entrenador.

Trayectoria

Luciano Molina, de 38 años y natural de Tucumán (Argentina), llega al club tras desarrollar toda su trayectoria deportiva en el Jockey Club de Tucumán, una de las entidades de referencia del rugby argentino.

Allí se formó como jugador y, posteriormente, inició una sólida carrera como entrenador, desempeñando diferentes responsabilidades tanto en categorías de formación como en el primer equipo.

A lo largo de los últimos años ha ejercido como entrenador en todas las etapas del desarrollo deportivo del club, además de asumir funciones como director deportivo y colaborar con las selecciones de categorías inferiores de Tucumán.

Su experiencia abarca la formación integral de jugadores, la coordinación de estructuras deportivas y el desarrollo metodológico de entrenadores.

Un proyecto en crecimiento

Su incorporación refuerza la apuesta del CAU Rugby Valencia por un proyecto basado en el crecimiento desde la cantera hasta el alto rendimiento, en línea con la filosofía de trabajo que caracteriza al club.

La llegada de Luciano Molina supone el primer movimiento en la configuración del cuerpo técnico del primer equipo para la temporada 2026/27. El club continúa trabajando en la incorporación de nuevos integrantes del staff, que serán anunciados en las próximas semanas.

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La pretemporada arrancará el próximo 18 de agosto con el objetivo de preparar el inicio de la competición, previsto para finales del mes de septiembre.