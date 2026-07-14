ASCENSO
El Akra Barbara Rugby Club es nuevo equipo de División de Honor B
El conjunto alicantino recupera su plaza en la División de Honor B tras encadenar tres temporadas consecutivas como campeón de la Primera División Territorial Valenciana
El primer equipo Sénior masculino del Akra Barbara Rugby Club es, oficialmente, nuevo equipo de División de Honor B (DHB). Tras tres temporadas consecutivas dominando con puño de hierro y proclamándose campeón de la Primera División Territorial de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana, el conjunto alicantino ha certificado su ansiado regreso a la categoría de plata del rugby nacional..
Este éxito deportivo supone la culminación de un trabajo de fondo impecable por parte de los pupilos dirigidos por Manolo Cano, quienes han demostrado una regularidad y una madurez sobre el césped incontestables para devolver al club a la competición estatal.
El presidente de la entidad, David Doñate, quiso valorar la magnitud de lo conseguido: "Este ascenso es un gran premio para unos chicos que se han vaciado en el campo y que han vuelto a poner al Akra Barbara en el sitio que se merece. Detrás de este éxito hay un gran proyecto conjunto: desde los jugadores y entrenadores hasta los socios, patrocinadores, padres y madres que sostienen el club en el día a día. Alcanzar la DHB sitúa de forma indiscutible a Alicante como un destino de rugby de referencia nacional. Para consolidar este proyecto de ciudad en la élite, es el momento de que la red empresarial y las instituciones caminen a nuestro lado; el nivel de exigencia de la categoría es máximo y este desafío requiere, ahora más que nunca, el respaldo de todo Alicante".
Un proyecto global de largo alcance: el espejo de la base y el impulso femenino
El regreso a la División de Honor B masculina no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de un proyecto de club global y estructurado a largo plazo. El Akra Barbara sigue trabajando firmemente para que este impulso se refleje también en la estructura femenina del club, cuyo objetivo es replicar el éxito del primer equipo masculino a base de esfuerzo y cantera.
La solidez del proyecto formativo del Akra es ya una realidad palpable en el panorama internacional y nacional. Muestra de ello es el reciente subcampeonato de Europa M18 de Seven logrado por la jugadora de la casa, Sofía Rodríguez, con la Selección Española en la República Checa, así como los excelentes resultados de las categorías inferiores femeninas que ya se han coronado campeonas de España. El club confía en que la masa social, las empresas de la provincia y las administraciones públicas se sumen a esta estructura deportiva que no para de generar talento y llevar el nombre de Alicante por toda Europa.
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