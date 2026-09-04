Rugby Turia arranca su histórica temporada en Liga Iberdrola con proyecto y cuerpo técnico renovados

El Rugby Turia, club valenciano que forma parte de la campaña ‘Juegan ellas, ganamos todos’ de la Teika, abre de par en par las puertas de la élite con el inicio de una temporada que no es una más, sino una temporada especial y clave. Tras ganar a pulso el derecho a codearse con los grandes, el conjunto valenciano inicia su andadura en la Liga Iberdrola, la máxima categoría del rugby femenino español, armando una estructura pensada para asentarse, competir de tú a tú y afianzar la bandera del rugby de la Comunitat Valenciana en el mapa nacional.

Organigrama

La estabilidad institucional acompaña al salto deportivo gracias a la continuidad de la directiva que logró el ascenso. Eva Martínez y Ana María Aigneren encabezan la gestión del club, con Rebeca Llavata al frente de la secretaría, Tamara Boronat y Raquel Campos al mando de la comunicación y las redes sociales, Ana Fuentes cuidando la masa social y Maite Pellicer asegurando el engranaje jurídico de la entidad. Un bloque directivo que mantiene además su apuesta firme por el futuro: Pepa Pérez continúa impulsando la cantera desde el proyecto Baby Turia y la estructura del equipo Emerging, un vivero repleto de juventud, talento y ambición que ya cuenta con cerca de 13 jugadoras Sub-18 y una decena de Sub-23 listas para apretar desde abajo.

La nave valenciana se ha reestructurado por completo desde la trinchera del banquillo hasta el corazón de la melé. A los mandos del timón deportivo estará Alejandra Betancur al frente de la Dirección Deportiva, respaldada por la gestión de Nadina Cisa (Nani) como Manager del Proyecto. Sobre el terreno de juego, la batuta del cuerpo técnico la asume Adrián Pastor Ortega como Head Coach, escoltado por un grupo de trabajo que respira rugby por los cuatro costados: los entrenadores Eva Martínez Gil, Pablo Franco Valenzuela, la histórica ex-leona Ana María Aigneren Frodden y un viejo conocido que sella su regreso al proyecto, José Delgado Morillo. Todo este bloque estará respaldado por el músculo que aportará Alejandra Marina Romay en la preparación física.

Calendario

El plan está claro: no basta con llegar, hay que competir con identidad, sacrificio y ese orgullo de club que no se compra ni se vende. La competición arrancará oficialmente el fin de semana del 10 y 11 de octubre con la visita al CRAT, antes de recibir a El Salvador en el primer partido en casa. Para llegar a punto, el equipo ya devora metros en una pretemporada exigente que incluirá un fin de semana de convivencia que culminará con un test frente al CAU el 19 de septiembre, además de un exigente amistoso ante el Sant Cugat el 26 de septiembre.

Todo este engranaje que impulsa al oval valenciano no camina solo en la trinchera. El proyecto renueva el aliento e idilio con sus patrocinadores de cabecera a los que se suma el respaldo de nuevas marcas que entraron la pasada campaña para consolidar el crecimiento de la entidad.

La mesa está servida, el oval a punto de botar y el Rugby Turia listo para escribir las páginas más brillantes de su historia.