¿Algunas vez te has preguntado por qué el pueblo japonés es uno de los más longevos del mundo? Su estilo de vida y su manera de alimentarse (dieta) es una de las claves para que la gran mayoría de la población del lejano Oriente no tenga problemas de sobrepeso y además tenga una esperanza de vida alta.

Fijarse en los hábitos y en las costumbres del pueblo japonés puede ser clave para aprender y aplicar aquellos aspectos de su filosofía de vida que pueden mejorar la nuestra. "Hara hachi bun me / hara hachi bu" es un dicho que proviene de las enseñanzas de Confucio y que significa "estómago hasta el 80% o 'come hasta que estés al 80%" lleno. Este mantra se repite constantemente allí y va en contra del "comer hasta casi reventar" que a veces aplicamos en Occidente.

El estilo de vida de Japón para adelgazar

"Este estilo de vida se sigue practicando a día de hoy, especialmente en la región de Okinawa, una de las más longevas de Japón con el mayor número de centenarios del mundo y donde la media de IMC (Índice de Masa Corporal) ronda los 18-22, comparado con medias de 26-27 en España (18-22 de IMC es normopeso tirando a delgadez). Pero el dato más interesante no es solo el número de centenarios que hay en Japón, sino el estado de salud en el que viven esta población de alta edad con menor número de enfermedades discapacitantes e inflamatorias”, afirmó María Real, farmacéutica y nutricionista en Hola.

“¿Cuál puede ser la explicación de que este estilo de vida que tiene una restricción calórica funcione como mecanismo para aumentar la longevidad?”, pregunta la experta, que a su vez hace referencia a un estudio liderado por Igram y que buscó respuestas sobre la llamada restricción calórica sin reducción de nutrientes. “Ser capaces de saciarnos con el 80% de alimentos no solo nos mantiene en forma, sino que también mejora nuestro perfil hormonal y también mejora nuestra respuesta al estrés”, añade en dicha fuente.

Los secretos de la dieta Okinawa

Para aplicarla debes seguir una serie de consejos. Ten en cuenta que si vas a iniciar una dieta es aconsejable ponerte primero en contacto con un especialista en la materia.

Cena en un plato pequeño, de tamaño postre (así ya reducirás calorías) Intenta que de la cena al desayuno pasen como poco 12 horas (ayuno intermitente) Como despacio para activar los mecanismos de saciedad Ajusta tu alimentación a tu actividad física Exponte a la luz natural, que aumenta la serotonina y reduce la ansiedad Platos calientes. Llena más

¿Qué alimentos son aptos en la dieta Okinawa

“La dieta de los habitantes de la zona contiene como mínimo 400 g de vegetales diarios, normalmente cultivados en suelo volcánico rico en vitamina C (lo cual hace que los vegetales sean más ricos en vitamina C, este dato es importante porque algunos terrenos son pobres en minerales y eso hace que las frutas y las verduras no contentan antioxidantes", explica María Real.

Por último, la especialista añade un dato muy curioso. Como métrica de media, hasta la gente de 90 años la mayor parte de la población camina varios kilómetros a diario y practica algún tipo de deporte (noticias sobre ejercicios físicos).