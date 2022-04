A la hora de comenzar con una dieta es necesario conocer un término al que pocas veces se le da la importancia necesaria. ¿Sabías qué es la glucosa? Es la cantidad de azúcar que hay presente en la sangre. Tanto médicos como nutricionistas son conscientes de su importancia ya que la glucosa está estrechamente relacionada con el sobrepeso y la obesidad, dos importantes enfermedades relacionadas con el peso y perjudiciales para nuestra salud. Además, curiosamente de esta mencionada glucosa también tienen que ver otros aspectos como el acné y/o la calidad del sueño.

La glucosa, que la RAE define como "la aldohexosa de seis átomos de carbono, que constituye un sólido blanco, muy soluble en agua, de sabor muy dulce y presente en muchos frutos maduros" está presente en la sangre y por eso hemos de tener un cuidado con sus niveles. Especialmente porque nuestro organismo funciona de tal modo que a veces no puede evitar los llamados picos de glucosa o momentos en los que los niveles de la misma se disparan de forma incontrolable.

Estos picos y la inexistencia de un control sobre los mismos pueden estar directamente relacionados con la creación de enfermedades cardiovasculares y cardíacas tales como:

Obesidad

Alzheimer

Diabetes tipo 2

¿Cómo evitar los picos de glucosa?

Para solucionar los problemas derivados de estos subidones de azúcar debes, lo primero de todo, llevar un estilo de vida saludable. Esto es, seguir una dieta basada en la alimentación sana y saludable (si la elabora una nutricionista mucho mejor) y también hacer deporte.

Este control no quiere decir que no se pueda comer de todo con moderación si estás haciendo una dieta. La glucosa subiría y bajaría de forma instintiva, natura a lo largo del día. Jessie Inchauspé, prestigiosa bioquímica y una de las mayores expertas en glucosa del mundo,

Según Jessie Inchauspé, una de las grandes referentes en redes sociales en la materia de dietas y glucosa y autora del libro 'La revolución de la glucosa', los picos de glucosa son "como montañas rusas".

En realidad, una experiencia personal le hizo a esta bioquímica, que estudió en la Universidad de Georgetown, la importancia del control de la glucosa. Cuando tenía 19 años tuvo un accidente y a raíz del mismo comenzó a experimentar cambios relacionados con los picos de glucosa. En un primer momento pensó que era solo algo que tenía que ver con la comida. Por ejemplo, consideraba que comerse un plato de pasta rico en carbohidratos dispararía sus niveles de azúcar en la sangre, pero la realidad es que no siempre sucedía así.

Entonces comenzó a estudiar en torno a esos picos de glucosa y el por qué de los mismos. Ella fue su propia 'conejillo de indias'.

En el New York Post aseguró que "una de las principales cosas que descubren las personas una vez comienzan a estudiar sus niveles de glucosa es que los antojos desaparecen". "Estas caídas de energía desaparecen. Ya no están cansados, ya no se mueren de hambre dos horas después del desayuno".

Así podrás adelgazar comiendo de todo en tu dieta

La bioquímica entendió, en base a sus estudios, que se puede comer de todo sin crear grandes picos de glucosa y sin renunciar a tus gustos disparando el azúcar de tu cuerpo en sangre. Y ahora ha compartido sus trucos entre sus seguidores:

A veces, es cuestión de ordenar las comidas. Por ejemplo, comerse un sándwich de atún tendría un proceso diferente para controlar los picos de glucosa. Y esto es por la composición propia de la comida:

Primer comer la fibra (vegetales) Luego comer las proteínas y grasas (atún) Finalmente el pan

De este modo, la absorción de la glucosa por nuestro organismo sería más lento y no se produciría a modo de pico.

Trucos para controlar las subidas de azúcar

Comenzar siempre las comidas con una ensalada. La fibra ayuda a que la glucosa no se dispare

Comer siempre la misma proporción de verduras que de carbohidratos. O más. Si no se puede, primero siempre la verdura.

O más. Si no se puede, primero siempre la verdura. Céntrate en completar bien tu desayuno. Incluye en el mismo un yogurt griego, aguacate y huevos: alimentos para evitar picos

Se recomienda evitar en el desayuno a toda costa alimentos como cereales y bollería

Sustituir salsas calóricas por vinagre en la comidas

Añadir grasas saludables, proteínas o fibra a los carbohidratos, para reducir la absorción de la glucosa

Así entra la glucosa en nuestra sangre