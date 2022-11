Hay una serie de trucos para adelgazar rápidamente que pueden convertirse en grandes alidados si quieres perder peso en poco espacio de tiempo. La clave para perder peso no es tanto lo que comes sino la cantidad que ingieres de ese alimento. Los nutricionistas aseguran que todos los alimentos que son naturales, es decir, que no han sido procesados, son beneficiosos para tu salud. ¿La razón? Que este otro tipo de alimentos que han pasado por diferentes procesos industriales habrán perdido buena parte de sus cualidades naturales. Además, con frecuencia incorporan productos como pueden ser edulcorantes, colorantes y conservantes, por no decir sustancias grasas que te proporcionan calorías difíciles de quemar.

La conocida y prestigiosa Dieta Mediterránea no sería tal sin este alimento, conocido como el oro líquido para la salud. Se trata de un ingrediente que está presente en infinidad de platos y elaboraciones, por lo que es conveniente no abusar de él para no generar un efecto adverso que nos prive de sus extraordinarias cualidades. ¿De qué alimento hablamos? El aceite de oliva virgen extra posee muchísimas cualidades que lo convierten en un alimento esencial, tiene grandes cantidades de antioxidantes, lo cual lo hace indispensable para una dieta saludable y para prevenir enfermedades. Una dieta equilibrada siempre funciona mejor cuando se trata de adelgazar que otros tipos de regímenes más o menos milagrosos. Muchos de ellos conseguirán que de pronto bajes muchos kilos y los recuperes en un corto período de tiempo. Es lo que se conoce como el tan temido 'efecto rebote'. Cuatro cucharaditas de manera inteligente para condimentar una rica ensalada o acompañar productos saludables y que te ayudan a perder peso como el queso fresco. ¿Es bueno hacer ejercicio con el estómago vacío para adelgazar? La clave es que esas calorías sean bien aprovechadas. Sin duda si usas esas cucharadas para preparar un desayuno rico y nutritivo será mucho más beneficioso que si desayunas dulces como alto valor calórico y poco valor nutricional, que lo único que van a hacer es engordarte y sumar calorías vacías a tu dieta. Además así tendrás menos hambre y caerás menos en el 'picoteo' de media mañana. El aceite de oliva virgen extra es uno de los mejores productos que puedes consumir por sus propiedades nutritivas, pero debes hacerlo de forma controlada. Sólo cuatro cucharadas al día, por ejemplo, te aportarán 360 calorías. Beneficios Es un producto muy apreciado en la gastronomía, principalmente por su suave sabor, también son diversos los beneficios del aceite de oliva extra virgen. De allí el interés que genera este alimento, que no deja de aprovecharse para una gran variedad de fines. Es decir, además de ser un ingrediente en no pocas recetas, se utiliza en la cosmética; por ejemplo, en la elaboración de jabones, cremas para peinar, champús hidratantes y baños de crema. La receta mágica de un batido que te ayudará a adelgazar rápido El aceite de oliva extra virgen es llamado así porque en su procesamiento no se añade ningún otro producto, es decir, no tiene ni colorantes ni conservantes que alteren su sabor, sus propiedades o su pureza. Aunque es casi 100 % grasas, las mismas son grasas monoinsaturadas e insaturadas, por lo que no son perjudiciales para la salud, y no contribuyen con el aumento del colesterol. Por otra parte, contiene ácidos grasos del tipo omega 3, los cuales no son producidos por nuestro cuerpo, así como polifenoles y vitamina E; y un compuesto llamado oleocanthal, únicamente presente en el aceite de oliva extra virgen.