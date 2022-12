Se ha convertido en una dieta de moda entre los más famosos. Por algo será. Es la dieta CICO y se trata del enésimo régimen que promete efectos rápidos para perder peso de cara a la operación bikini 2022. El verano ya está a la vuelta de la esquina y por eso es realmente importante ponerse manos a la obra.

Lo primero de todo que debes saber. CICO no es una dieta milagro. No hay dieta milagro que valga. O en su defecto, que sea sostenible a lo largo del tiempo. Solo una dieta ideada por un especialista en la causa (nutricionistas/dietistas) a medio/largo plazo será beneficiosa para tu organismo. Y siempre combinada con cierta dosis de actividad física a diario.

Los trucos para adelgazar de manera sostenible y sin el llamado 'efecto rebote' están al alcance de todos. Realmente una dieta, además del esfuerzo. Aquí van los principales consejos para adelgazar sin miedo a ese efecto rebote:

Combinar dieta y ejercicio Estar bien hidratado. Beber, al menos, 1.5 litros de agua al día Utilizar un plato pequeño para comer para controlar las raciones Masticar lentamente para digerir mejor la comida Evitar atracones a la hora de comer Obviar tentempiés o, en su defecto, elegir algunos snacks saludables Elegir alimentos ricos en fibra y proteínas

¿En qué consiste y cómo empezar la dieta CICO?

La revista Men's Health ha asegurado, en una de sus publicaciones recientes, que la fórmula de la dieta CICO no es nueva. Realmente, como las alternativas Keto o Paleo, es una dieta baja en calorías.

Esta dieta propone bajar nuestro peso tirando de lógica y pretendiendo consumir menos calorías diarias de las que nuestro organismo es capaz de digerir/consumir al día. La idea es comer los alimentos que quieras y controlar las cantidades.

CICO, 'calories in, calories out' se base en una simple premisa: da igual lo que comas, si ingieres menos calorías de las que quemas, adelgazar

CICO proviene de 'Calories in, calories out' y se baja exclusivamente en una especie de contador de calorías. Como se ha destacado, no importa qué tipo de alimentos escojas para tu menú siempre y cuando tomes menos calorías de las que consumes. Esta dieta, llamada CICO, propone consumir unas 2.200 calorías si, de media, tu organismo está dispuesto a quemar unas 2.600 diarias. Así de simple.

Las ventajas y las desventajas de la dieta CICO

Entre las ventajas, el amplio abanico a la hora de elegir el menú. En teoría puedes comer todo lo que desees llevando el recuento de calorías ingeridas.

Entre sus ventajas, el menú. Puede adecuarse a tus gustos sin problema

¿Es CICO una dieta sana? Los expertos en nutrición recelan del planteamiento porque aunque se base en la pérdida de peso no tiene en cuenta otras variables como, por ejemplo, el colesterol.

Si no controlas qué tipo de alimentos consumes será probable que te dejes llevar por alimentos poco saludables, bien procesados y repletos de grasa.

Entre sus desventajas:

No controla aspectos como el índice de grasa o la ingesta de alimentos procesados

No cuenta con el respaldo de nutricionistas

Los riesgos de CICO, la dieta de moda entre los famosos

Uno de los riesgos que entraña CICO, de acuerdo a los especialistas del sector, es que este tipo de dietas que se basan en aspectos tales como tablas y números pueden ser más proclives a fomentar obsesiones y trastornos relacionados con alimentación y peso.

Lo más lógico y saludable, en su defecto, cuando alguien quiere perder peso es como se ha comentado anteriormente... solicitar ayuda a un especialista.