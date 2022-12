¿Quieres una solución rápida y sencilla? Adelgazar es el gran objetivo de muchas personas pero no siempre es fácil, la falta de tiempo o el día a día nos llevan a no tener demasiado tiempo para acudir al gimnasio a diario, y es el motivo también por el que a veces descuidamos nuestra alimentación. Pues bien, hay un batido rápido y sencillo de elaborar, además de barato, que puede convertise en tu gran aliado para perder esos kilos de más en poco tiempo, eso si, también debes seguir una alimentación saludable y tratar de hacer algo de ejercicio físico, milagros no hay a la hora de perder peso. ¿En qué consiste este batido?

Se trata de un batido a base de fruta y un ingrediente que muchas veces pasa desapercibido y que, además de sabor, es beneficioso para el riñón y el sistema digestivo, alivia las flatulencias y los retortijones y que no es otro que el perejil. Se trata de una planta que, por cada cien gramos consumidos, es capaz de aportar 190 gramos de vitamina C. También es rica en flavonoides, sustancias con un efecto antioxidante que favorece considerablemente la salud. Cabe destacar que esta planta también tiene muchas otras propiedades beneficiosas para la salud. Ahora bien, para aprovecharlas, es necesario recurrir al perejil fresco, ya que el perejil seco pierde gran parte de sus propiedades. Además aporta diversos minerales en pequeñas cantidades, tales como: calcio, potasio, fósforo y hierro. De hecho, el aporte de calcio viene a ser de 200 gramos por cada 100 gramos consumidos. En el ámbito gastronómico, el perejil es una planta que casi no tiene calorías ni grasas. Unos 100 gramos apenas aportan: 36 gramos de calorías y 1 gramo de grasa. Esto se debe a que apenas contiene hidratos de carbono (4,6 gramos). Trucos adelgazar: El batido que ha puesto de moda Paula Echevarría ¿Cómo hacerlo? Para eleborarlo necesitaremos medio melón, dos pepinos, dos peras, el zumo de dos limones y unos 20 gramos de perejil. Además, utilizaremos 250 mililitros de agua para lograr licuar mejor todos los ingredientes. También es aconsejable usar unas semillas de chía. Esta semilla contiene dos veces más proteínas que cualquier otro tipo de semilla similar. Para usarlas debemos dejarlas a remojo unos 20 minutos. También podemos dejarlas durante toda la noche y cuando las descubramos veremos como han adquirido una textura gelatinosa que dulcificara su sabor. Este batido nos ayudará a adelgazar fácil y rápidamente y además es uno de los más baratos que podemos realizar en nuestra propia casa y así poder adelgazar fácil y sin pasar hambre. Este tipo de batidos además ayudan a mejorar la piel y el cabello al estar repletos de vitaminas y antioxidantes. EL consumo de perejil podría ayudar a desinflamar el cuerpo cuando sufre de líquidos retenidos. Esto es porque tendría propiedades diuréticas. Por ello hay personas que se preparan limonadas con perejil o simplemente agua de perejil para consumirlo como refresco casero a lo largo del día y así, eliminar poco a poco líquidos. El truco para acelerar tu metabolismo y adelgazar mucho más rápido