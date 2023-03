Ponerse en forma es esencial para tu salud. Para la física y la mental. Si tienes un peso por encima (o por debajo) del óptimo para tu organismo el problema no es la apariencia sino que no es sano y puede derivar en patologías importantes. Por eso debes tomarte doblemente en serio conseguir ese vientre plano.

No es fácil ponerse a dieta porque te obliga a pasar hambre y requiere de mucha disciplina. Por eso es importante apoyarse en los superalimentos, esos ingredientes para tus platos dotados de unas propiedades que superan al resto. Cada uno tiene sus funciones y las hay de todo tipo, por lo que hay que conocerlos y descubrir cuáles se ajustan mejor a tus necesidades.

La chía, un superalimento con doble beneficio físico y mental

No es un Ferrari ni un Rolex, pero claramente te ayudará comer chía. Este superalimento lo tiene todo y te ayuda en muchos aspectos tanto físicos como mentales. Un aliado ideal para lograr tus objetivos por muchos motivos, según explica la doctora Eva Mogas:

Regula el exceso de azúcares

Sus proteínas ayudan a mantener la masa muscular mientras pierdes peso

mientras pierdes peso Depura las toxinas y favorece la digestión

las toxinas y favorece la digestión Combate la diabetes tipo 2

tipo 2 Es muy saciante

Aporta grasa de tipo omega 3 , muy bueno para el sistema nervioso y con propiedades antiinflamatorias

, muy bueno para el sistema nervioso y con propiedades antiinflamatorias Protege el organismo de los rayos UVA y el tabaco

Muchas personas, sin embargo, tienen un problema que no se arregla con ninguno de estos beneficios. Y es que es su salud mental la que les impide tener esa disciplina para decir 'no' a las tentaciones y mantener la dieta y el ejercicio en el largo plazo, sabiendo sobreponerse también a ese día complicado en el que no han podido cumplir.

Una ayuda fundamental contra el estrés y la ansiedad

El beneficio que distingue a la chía de todos los demás superalimentos para adelgazar es que potencia el ámbito emocional. La fibra presente en estas semillas te ayuda a controlarte ante el impulso de tener un exceso alimentario. De hecho el mejor modo de aprovechar esta propiedad es consumirla en el desayuno.

Volviendo al omega 3, otra de sus cualidades es que reduce el estrés. Este factor incrementa el riesgo de comer compulsivamente y tener sobrepeso, con lo cual mantenerlo a raya es importante para estar en el peso ideal. Cuidar lo mental además de lo físico es la receta del éxito para adelgazar.